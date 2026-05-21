И не видели, и не слышали: в FT рассказали, куда делся новый верховный лидер Ирана

Прошло более двух месяцев после избрания Моджтаби Хаменеи верховным лидером Ирана, однако он до сих пор не появился на публике и не выступал с заявлениями. На фоне слухов о состоянии его здоровья и местонахождении иранские власти в последние недели начали постепенно раскрывать информацию.

Об этом говорится в материале Financial Times.

В каком состоянии на самом деле новый лидер Ирана?

Власти Ирана пытаются показать как населению страны, так и внешним оппонентам, что Хаменеи чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию.

В частности, президент страны Масуд Пезешкиан в этом месяце впервые публично заявил, через несколько дней также объявили, что верховный лидер якобы провел переговоры с командующим Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" – главного военного командования страны.

Исламская республика также обнародовала информацию о ранениях, которых Хаменеи получил во время атаки 28 февраля на резиденцию его отца, покойного верховного лидера Али Хаменеи. Таким образом власти пытаются опровергнуть сообщения о якобы ампутации ноги и тяжелых травмах лица.

Руководитель протокола офиса верховного лидера Мазахер Хосейни заявил, что Моджтаба Хаменеи выжил во время удара, поскольку в момент атаки находился недалеко от здания, но не внутри него.

Его поразила взрывная волна, и его отбросило на землю. Он получил незначительные травмы колена и спины. Спина уже восстановилась, а колено вскоре заживет,

– сказал Хосейни.

Чиновник также призвал граждан быть терпеливыми и заявил, что верховный лидер "еще выступит перед народом".

Как отмечают журналисты, серия официальных заявлений по Хаменеи призвана продемонстрировать, что он остается главным лицом, которое принимает решения в стране. В частности, говорится о том, что именно он окончательно будет решать, согласится ли Тегеран на соглашение с США по завершению войны.

Иранские власти также начали активнее комментировать состояние Хаменеи после критики переговоров со стороны ультраконсерваторов, которые выступают против любых уступок Западу.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце, комментируя отсутствие прогресса в переговорах и нежелание Тегерана соглашаться на требования, заявил, что руководство Ирана "полностью дезорганизовано" и "не знает, кто является его лидером".

Впрочем, стоит отметить, что 56-летний Моджтаба Хаменеи и раньше вел довольно непубличный образ жизни. Его голос впервые прозвучал только в 2024 году – в коротком видео, где он объявил о приостановлении религиозных занятий в Куме. В марте государственное телевидение показало еще одну запись с его участием, на котором Хаменеи читает лекцию для студентов-теологов. В то же время дата этого видео не была уточнена.

После избрания верховным лидером в марте Хаменеи ограничивался только письменными заявлениями, которые распространялись через государственные медиа. Сначала даже возникали сомнения, жив ли он.

В то же время, по данным дипломатов, Хаменеи продолжает выполнять функции верховного лидера, однако коммуникация между ним, правительством и военными затруднена из-за усиленных мер безопасности на фоне опасений возможного покушения.

Что происходит между США и Ираном?

20 мая Иран заявил, что в случае повторения агрессии против страны нанесет удары "по местам, которые вы даже не можете себе представить".

Незадолго до этого Дональд Трамп сообщил об отсрочке масштабной атаки по Ирану. Как сообщают журналисты, лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара попросили больше времени для достижения соглашения по ядерной программе Ирана.

Ситуацию также прокомментировал основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что сейчас все зашло в тупик: Дональд Трамп неоднократно отчитывался о "победе", при этом он продолжает выдвигать ему очередные предупреждения.

По словам Корниенко, Иран, вероятно, снизит свои требования, ведь ситуация для него с экономической точки зрения является невыгодной.