В Молдове депутаты в первом чтении поддержали выход из СНГ
- Парламент Молдовы проголосовал в первом чтении за расторжение соглашения о создании СНГ из-за несоблюдения принципов организации.
- Молдова планирует сохранить двусторонние отношения со странами СНГ, несмотря на возможные экономические последствия и критику оппозиции.
Министерство иностранных дел Молдовы инициировало денонсацию соглашения, в частности, о создании СНГ. Молдавский парламент в первом чтении поддержал решение.
Об этом сообщили в Moldpres.
Что решил парламент Молдовы с соглашениями СНГ?
Как передает издание, речь идет о голосовании за расторжение соглашения о создании Содружества Независимых Государств, а также связанных документов и устава организации.
В МИД Молдовы свое решение объяснили несоблюдением принципов СНГ, в том числе о "взаимном уважении к территориальной ценности". В пример глава ведомства Михай Попшой привел войну России против Украины, агрессию против Грузии и незаконное содержание российских войск в Молдове.
Также там добавили, что выход из организации является логичным шагом на пути к евроинтеграции.
СНГ – это организация, рожденная из пепла империи, упавшей, и постепенно превращена в инструмент сохранения влияния Москвы над ее соседями,
– добавил Попшой.
Решение раскритиковали оппозиционные депутаты. Они опасаются возможных экономических последствий. Речь идет о рисках в отношении торговли со странами организации и граждан, которые работают там. Также это якобы может осложнить международное сотрудничество.
Если страна примет окончательное решение о выходе из СНГ, то может сэкономить около 180 тысяч долларов ежегодных взносов за участие. Конечное решение парламент может поддержать во втором чтении.
При этом Молдова хочет сохранить сотрудничество с государствами-участниками в двустороннем формате. Кроме того, страна планирует и в дальнейшем быть участницей соглашений в социальной и экономической сферах, добавляет издание.
Отмечается, что за последние два года Молдова отменила уже 71 из 283 соглашение в рамках СНГ. Еще примерно 60 – на рассмотрении.
Выход Молдовы из СНГ: что известно?
Перед выходом из соглашений СНГ Молдова должна погасить долг, составляющий около 100 тысяч евро. Закрыть его надо до конца 2026 года.
В то же время полный выход из организации будет через 12 месяцев после объявления о соответствующем намерении.
К слову, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из очередного соглашения СНГ, которое заключили 20 марта 1992 года. Оно касалось охраны государственных границ и морских экономических зон СНГ.