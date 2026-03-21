В Молдове депутаты в первом чтении поддержали выход из СНГ

Министерство иностранных дел Молдовы инициировало денонсацию соглашения, в частности, о создании СНГ. Молдавский парламент в первом чтении поддержал решение.

Об этом сообщили в Moldpres.

Что решил парламент Молдовы с соглашениями СНГ?

Как передает издание, речь идет о голосовании за расторжение соглашения о создании Содружества Независимых Государств, а также связанных документов и устава организации.

В МИД Молдовы свое решение объяснили несоблюдением принципов СНГ, в том числе о "взаимном уважении к территориальной ценности". В пример глава ведомства Михай Попшой привел войну России против Украины, агрессию против Грузии и незаконное содержание российских войск в Молдове.

Также там добавили, что выход из организации является логичным шагом на пути к евроинтеграции.

СНГ – это организация, рожденная из пепла империи, упавшей, и постепенно превращена в инструмент сохранения влияния Москвы над ее соседями,

– добавил Попшой.

Решение раскритиковали оппозиционные депутаты. Они опасаются возможных экономических последствий. Речь идет о рисках в отношении торговли со странами организации и граждан, которые работают там. Также это якобы может осложнить международное сотрудничество.

Если страна примет окончательное решение о выходе из СНГ, то может сэкономить около 180 тысяч долларов ежегодных взносов за участие. Конечное решение парламент может поддержать во втором чтении.

При этом Молдова хочет сохранить сотрудничество с государствами-участниками в двустороннем формате. Кроме того, страна планирует и в дальнейшем быть участницей соглашений в социальной и экономической сферах, добавляет издание.

Отмечается, что за последние два года Молдова отменила уже 71 из 283 соглашение в рамках СНГ. Еще примерно 60 – на рассмотрении.

