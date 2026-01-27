О выходе из соглашения говорится в указе президента №82/2026 от 26 января 2026 года.

Смотрите также Его не было с 2022 года: Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии

Что известно о выходе Украины из соглашения СНГ?

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров, президент постановил выйти из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенного 20 марта 1992 года в городе Киеве.

Согласно указу, Министерству иностранных дел Украины поручили уведомить депозитария Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из названного соглашения.

Из каких еще соглашений СНГ вышла Украина?