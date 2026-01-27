Про вихід з угоди йдеться в указі президента №82/2026 від 26 січня 2026 року.
Що відомо про вихід України з угоди СНД?
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, президент постановив вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в місті Києві.
Згідно з указом, Міністерству закордонних справ України доручили повідомити депозитарію Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав про вихід України з названої угоди.
З яких ще угод СНД вийшла Україна?
Раніше Київ вийшов зі ще однієї угоди зі Співдружністю Незалежних Держав – про міждержавний резерв засобів захисту тварин. Кабінет Міністрів 21 квітня 2021 року підтримав відповідний законопроєкт.
Окрім найважливішої причини виходу з усіх угод СНД – російської агресії щодо України, є й інші причини неактуальності саме цієї угоди.
Тоді зазначалося, що зберігання Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД розташоване на території держави-агресора.