Про вихід з угоди йдеться в указі президента №82/2026 від 26 січня 2026 року.

Дивіться також Його не було з 2022: Зеленський призначив нового посла України в Грузії

Що відомо про вихід України з угоди СНД?

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, президент постановив вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в місті Києві.

Згідно з указом, Міністерству закордонних справ України доручили повідомити депозитарію Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав про вихід України з названої угоди.

З яких ще угод СНД вийшла Україна?