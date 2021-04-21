Киев выйдет из еще одного соглашения с Содружеством независимых государств о межгосударственном резерве средств защиты животных. Кабинет Министров 21 апреля поддержал соответствующий законопроект.

Документ предлагает выход Украине из соглашения с СНГ, которое было заключено еще 12 марта 1993 года.

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Украина покидает еще одно соглашение СНГ

Речь идет о соглашении по созданию Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ.

Кабмин одобрил законопроект о выходе из соглашения. Теперь его направят в Верховную Раду. Только после утверждения документа парламентом состоится окончательный выход.

Почему участие в этом соглашении уже неактуально

Кроме важнейшей причины выхода из всех соглашений СНГ – российской агрессии в отношении Украины , есть и другие причины неактуальности именно этого соглашения.

, есть и другие причины неактуальности именно этого соглашения. Народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан в телеграме отметил, что сейчас хранилище Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ расположено на территории государства-агрессора.

Номенклатура препаратов, которые включены в резерв, в основном ориентирована на заболевания, которые распространены на территории России.

Учитывая, что за последние годы в мире появилось большое количество других инфекционных болезней животных, препараты резерва не могут удовлетворить современные потребности.