Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: правительство поддержало законопроект
Киев выйдет из еще одного соглашения с Содружеством независимых государств о межгосударственном резерве средств защиты животных. Кабинет Министров 21 апреля поддержал соответствующий законопроект.
Источник:24 канал
Документ предлагает выход Украине из соглашения с СНГ, которое было заключено еще 12 марта 1993 года.
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Речь идет о соглашении по созданию Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ.
Кабмин одобрил законопроект о выходе из соглашения. Теперь его направят в Верховную Раду. Только после утверждения документа парламентом состоится окончательный выход.
Почему участие в этом соглашении уже неактуально
- Кроме важнейшей причины выхода из всех соглашений СНГ – российской агрессии в отношении Украины, есть и другие причины неактуальности именно этого соглашения.
- Народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан в телеграме отметил, что сейчас хранилище Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ расположено на территории государства-агрессора.
- Номенклатура препаратов, которые включены в резерв, в основном ориентирована на заболевания, которые распространены на территории России.
- Учитывая, что за последние годы в мире появилось большое количество других инфекционных болезней животных, препараты резерва не могут удовлетворить современные потребности.
Что известно об СНГЭто региональная организация, в которую входят постсоветские страны. Украина была одним из членов-инициаторов ее создания в 1991 году. Верховная Рада не ратифицировала вступление в СНГ, поэтому Украина никогда не была членом организации, а имела только ассоциированное членство.
В марте 2014 года СНБО принял решение о начале процедуры выхода из СНГ. Причиной стала российская агрессия на востоке Украины. В мае 2018 года Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.
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