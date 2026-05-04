Путин может совершить нападение на страну НАТО в течение следующих двух лет, – Politico

В Европе растут опасения, что Владимир Путин может рассматривать ближайшие два года как благоприятное "окно возможностей" для проверки готовности Запада к защите НАТО. В то же время часть правительств и руководство Альянса до сих пор считают такие риски преувеличенными.

Об этом говорится в материале Politico.

На какой шаг может пойти Россия?

Журналисты пообщались с тремя политиками ЕС, непосредственно знакомыми с обсуждениями.

В частности, депутат Европарламента Мика Аалтола отметил, что сейчас США частично отдаляются от Европы, трансатлантические отношения ослаблены, а ЕС еще не готов полностью взять на себя обязательства по обороне.

Что-то может произойти очень скоро – у России есть окно возможностей,

– подчеркнул политик.

В то же время представители НАТО и европейских оборонных структур признают, что не исключают любых сценариев, однако считают полномасштабное нападение на страну Альянса маловероятным, учитывая значительное истощение России в войне против Украины.

Зато, по их оценкам, более вероятным является вариант ограниченных или точечных действий, а также инфильтрационных операций, которые могут создавать неопределенность и раскол в НАТО относительно того, подпадают ли они под действие статьи 5 о коллективной обороне.

Справка. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех союзников, что обязывает государства Альянса реагировать и оказывать взаимную помощь. Формы такой помощи не являются фиксированными и могут включать как применение вооруженных сил, так и другие меры, которые страны-члены считают необходимыми для восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе. В истории Альянса Статья 5 была применена только один раз – после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис также предположил, что Россия может прибегнуть к "горизонтальной эскалации" против других соседей, чтобы избежать невыгодных переговоров по Украине.

Несмотря на рост оборонных расходов в Европе после 2022 года, эксперты отмечают, что реальное усиление военного потенциала займет годы.

Это может быть небольшой психологический фактор, который заставит нас чувствовать страх, если Путин будет считать, что такая эскалация ослабляет нас, создает ощущение угрозы и уменьшает поддержку Украины,

– заявил евродепутат Вилле Нийнистьо.

Отдельную роль также играет позиция Соединенных Штатов и Дональда Трампа.

По оценкам европейских чиновников, в случае неудачных для республиканцев промежуточных выборов в ноябре Трамп может попытаться мобилизовать свою электоральную базу путем жесткой позиции по НАТО и Европе, а также сокращения поддержки Украины.

Чтобы противодействовать этой угрозе, ЕС должен "существенно и совместно инвестировать" в оборону, чтобы быть готовым к самозащите.

Несмотря на ослабление России из-за потерь в войне против Украины и успешные удары по ее территории, часть европейских политиков считает, что именно это может повысить уровень рисков для Европы и сделать действия Владимира Путина более непредсказуемыми.

Это может быть операция с использованием дронов, может быть операция в Балтийском море... или что-то в Арктике, направленное против небольших островов. У них есть теневой флот, который уже частично милитаризован,

– сказал Мика Аалтола.

По его словам, в случае реализации подобных операций Владимир Путин, вероятно, будет пытаться оказать давление на европейских союзников Украины, одновременно избегая прямой реакции со стороны США.

Аалтола отметил, что если Россия не будет пересекать границу, в Вашингтоне могут посчитать такие действия недостаточно стратегически значимыми. Он также предположил, что США могут больше склоняться к идее переговоров с Россией – именно на такой результат и рассчитывает Москва.

Как в Европе реагируют на угрозы?

Сейчас Европа не имеет единого мнения относительно серьезности российской угрозы.

Часть политиков из Финляндии и Литвы настаивает на необходимости срочного усиления противовоздушной обороны и оборонной готовности на фоне задержек поставок американского оружия из-за войны в Иране.

В то же время более осторожной позиции придерживаются в Эстонии и самом НАТО, где считают, что паника может играть в пользу Кремля.

По мнению Аалтолы, недооценка угрозы создает ложное ощущение безопасности.

Нам нужно распределить ресурсы, а если есть ложное ощущение безопасности, то ресурсы не выделяются на оборону,

– объяснил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский также недавно предположил, что Россия может готовиться к действиям против "одной из стран Балтии, например". По словам украинских чиновников, эти государства могут быть потенциальными целями из-за поддержки Украины.

В то же время политики в странах Балтии пытаются уменьшить уровень тревоги, а в НАТО также относятся к таким сценариям со скепсисом.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия "очень занята войной в Украине" и вряд ли имеет достаточно ресурсов для открытия еще одного фронта против Балтии. Этот аргумент повторили высокопоставленный дипломат НАТО и трое высокопоставленных европейских чиновников по вопросам обороны.

Интересно! руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в разговоре с 24 Каналом отметил, что Россия действительно способна на агрессию против европейских стран. К тому же, по его словам, если речь идет о дроновом ударе по базам НАТО или гибридной операции по парализации аэропортов в европейских странах, то Россия уже прибегала к таким действиям.

Справится ли НАТО без США?

Власти США уже неоднократно заявляли о якобы намерениях выйти из состава НАТО или по крайней мере уменьшить свою вовлеченность.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне, высший военный чиновник Альянса, считает, что масштабный отход США от обязательств перед НАТО вряд ли произойдет. В то же время он отметил, что Европа должна взять на себя большую ответственность и уже начинает это делать благодаря значительным инвестиционным обязательствам, принятым в Гааге в прошлом году.

По его словам, первые результаты этих решений ожидаются на следующем саммите в Анкаре.