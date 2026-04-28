Вряд ли Америка отойдет от всех обязательств перед НАТО. Об этом в интервью заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне, высший военный чиновник Альянса.
Читайте также Россия хочет вернуть "границы СССР", и угроза есть не только для Балтии, – адмирал Драгоне из НАТО
Могут ли США выйти из НАТО и вообще сможет ли НАТО существовать без Америки?
Адмирал ответил журналистам, как могут разворачиваться события в случае стратегического разворота США – будет ли Альянс жизнеспособным под руководством Европы.
Я не думаю, что произойдет масштабный отход Соединенных Штатов от обязательств перед НАТО. Но я считаю, что Европе необходимо взять на себя ответственность, и мы начинаем это делать благодаря серьезным инвестиционным обязательствам, принятым в Гааге в прошлом году. Первые результаты мы увидим на следующем саммите в Анкаре,
– ответил Драгоне.
Справка. Следующий саммит НАТО состоится 7 – 8 июля в Анкаре. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет представлена, но о деталях не сообщил.
Он сказал, что европейская часть НАТО должна сосредоточиться на задачах по развитию потенциала:
- на закупках систем ПВО;
- разведке, наблюдении и рекогносцировке;
- совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы;
- внедрении инноваций, в частности интеграции ИИ;
- развитии беспилотной компоненты;
- массовой подготовке солдат, которую страны-члены будут обеспечивать для НАТО.
Распространенную СМИ информацию о том, что в Америке составили список "хороших и плохих" членов НАТО адмирал прокомментировал сдержанно. Мол, следует посмотреть, что последует за этими заявлениями. Вероятности масштабной переброски американских сил в "хорошие" стране и оголения границ в "плохих" Драгоне не видит.
Нападет ли Россия на НАТО?
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в разговоре с 24 Каналом заявил: Россия может нанести гибридную атаку по Европе "хоть завтра". На это у оккупантов достаточно сил и средств, а Европа медленно внедряет беспилотные технологии. Но колонны танков, которые пересекают границу, ждать не стоит – у россиян нет столько людей и техники.
Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, в свою очередь, предположил, что теоретически россияне могут напасть. Об этом он сказал 24 Каналу. Но, опять же, если это и произойдет, это будет ограниченная операция. Какие-то локальные акции возможны на одном из островов в Балтийском море или в эстонской Нарве.
Вступит ли Украина в НАТО?
27 апреля европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что членство Украины в НАТО пока невозможно. А вступление в ЕС он назвал сложным и длительным процессом.
В то же время есть другие сценарии.
Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Великобритании, Норвегии с оборонными возможностями стран – членов Европейского Союза, которые этого желают,
– сказал Кубилюс.
Интересно! По меньшей мере 10 стран НАТО планируют запустить так называемый оборонный банк. Оттуда должны брать средства для перевооружения стран в Северной Европе на фоне угрозы со стороны России. Но пока это только планы.
А вот посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время интервью связал безопасность Украины со вступлением в союз безопасности. Правда, он не озвучил, имел ли в виду НАТО.