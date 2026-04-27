Что известно о создании "оборонного банка"?

Эти планы могут быть смоделированы по аналогии с программой ЕС объемом 150 миллиардов евро (130 миллиардов фунтов стерлингов), которая предусматривает кредитование закупок вооружения государствами-членами блока, о чем пишет The Telegraph.

Речь идет об Объединенных экспедиционных силах (Joint Expeditionary Force), которые позволят альянсу из 10 североевропейских стран НАТО финансировать проекты по безопасности путем заимствований под более низкие процентные ставки.

Кроме Великобритании, в JEF входят:

Норвегия; Финляндия; Швеция; Эстония; Латвия; Литва; Дания; Исландия; Нидерланды.

В прошлом месяце три его члена – Великобритания, Финляндия и Нидерланды – пообещали начать работу над новым механизмом, который будет использоваться:

для финансирования многонациональных оборонных планов;

наращивания промышленного производства;

закупки вооружений;

предоставления военной помощи Украине.

Обратите внимание! Переговоры пока находятся на начальной стадии.

Любое объявление могут ускорить, чтобы сделать его до начала июля, когда лидеры НАТО должны собраться на ежегодный саммит в Анкаре, Турция,

– говорится в материале.

Ожидается, что ключевая встреча будет проходить под знаком требований Дональда Трампа по обнародованию союзниками планов увеличения оборонных расходов до 5% ВВП в течение следующего десятилетия.

Напомним! Еще в 2025 году все страны НАТО увеличили расходы на оборону, достигнув или превысив 2% ВВП. Об этом говорилось в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В частности Рютте предупредил союзников, что ожидает от них конкретных планов по достижению обязательств по расходам на оборону, взятых на прошлогоднем саммите в Гааге.

Великобритания, похоже, имеет трудности с поиском 17,6 млрд фунтов стерлингов, необходимых для выполнения правительственного обещания повысить оборонные расходы до 3% ВВП до 2029 – 2030 годов,

– отметили в тексте.

Канцлер казначейства Рэйчел Ривз сейчас рассматривает возможность выпуска "военных облигаций" для населения и финансовых учреждений с целью привлечения средств. Расширение этой схемы на других союзников JEF могло бы удешевить заимствования благодаря получению высокого кредитного рейтинга AAA.

Все средства будут направляться на совместные проекты сдерживания российской агрессии в:

Высоком Севере;

Северной Атлантике;

Балтийском регионе.

На этой неделе альянс согласился усилить военно-морские силы в этих регионах в ответ на активность российских подводных и надводных сил. Военные руководители, в частности адмирал сэр Гвин Дженкинс, заявили, что необходимо перейти от простой коалиции к постоянной объединенной силе, способной к ведению боевых действий против потенциальных угроз со стороны Москвы.

Мы взяли на себя обязательство инвестировать 270 миллиардов фунтов стерлингов в оборону в течение этого парламентского созыва, чтобы обеспечить готовность Великобритании реагировать на растущие угрозы – это самое большое увеличение со времен холодной войны,

– сказал представитель правительства.

Обратите внимание! Расходы на оборону вырастут до 2,6% ВВП до апреля 2027 года, включая дополнительные 5,6 миллиардов фунтов стерлингов уже в этом финансовом году, что гарантирует отсутствие возврата к ослабленным вооруженным силам прошлого.

Что еще известно о действующей ситуации?

В отчете ISW говорится, что Россия может начать конфликт со странами Балтии. Сейчас Россия уже начала подобную информационную кампанию. Москва таким образом "делает" агрессором не себя, а НАТО.

В то же время Польша уже ищет дополнительное финансирование для расходов на оборону. Продвигать свои интересы в Евросоюзе вместе с Польшей планируют Литва, Латвия и Эстония.