Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает 24 Канал.

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Связана ли смена маршрута Зеленского с недоразумениями с Польшей?

По словам Тихого, связывать изменение маршрута главы государства со скандалом вокруг присвоения одной из воинских частей почетного наименования "Героев УПА" не стоит. В МИД назвали такие предположения искусственными.

Логистика президента решается отдельно его Службой протокола. Не политизируйте вопрос логистики. Более того, не стоит привлекать к ним внимание из соображений безопасности,

– подчеркнул представитель МИД.

В Министерстве иностранных дел также призвали не искать в этом решении политических мотивов и подчеркнули, что маршрут поездки президента определяется с учетом организационных факторов и факторов безопасности.

Интересно, что данные авиаресурсов AirNavradar и FlightAware свидетельствуют, что самолет ДАП Украина А-319, которым пользуется Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники, вернулся в Польшу после серии последних зарубежных визитов главы государства. Самолет совершил перелет в польский Краков в ночь на вторник, 9 июня.

Самолет А-319 находится в Польше с начала полномасштабной войны, которую начала Россия. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя перелет Зеленского в Лондон в обход его страны, заявлял, что президент Украины самостоятельно выбирает маршруты своих поездок.

Напомним, о том, что Зеленский летел в Лондон из Молдовы из Молдовы писали OSINT-аналитики. Тогда сообщалось, что самолет украинского лидера вылетел из польского Жешува в Кишинев, а затем направился в Лондон.