Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає 24 Канал.

До теми Робимо все, щоб порозумітися: у МЗС відреагувати на загострення у відносинах з Польщею

Чи пов'язана зміна маршруту Зеленського з непорозуміннями з Польщею?

За словами Тихого, пов'язувати зміну маршруту глави держави зі скандалом навколо присвоєння одній із військових частин почесного найменування "Героїв УПА" не варто. У МЗС назвали такі припущення штучними.

Логістика президента вирішується окремо його Службою протоколу. Не політизуймо питання логістики. Ба більше, не варто привертати до них увагу з безпекових міркувань,

– наголосив речник МЗС.

У Міністерстві закордонних справ також закликали не шукати в цьому рішенні політичних мотивів і підкреслили, що маршрут поїздки президента визначається з урахуванням організаційних та безпекових факторів.

Цікаво, що дані авіаресурсів AirNavradar та FlightAware свідчать, що літак ДАП Україна А-319, яким користується Володимир Зеленський та інші високопосадовці, повернувся до Польщі після серії останніх закордонних візитів глави держави. Літак здійснив переліт до польського Кракова у ніч проти вівторка, 9 червня.

Літак А-319 перебуває у Польщі від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи переліт Зеленського до Лондона в обхід його країни, заявляв, що президент України самостійно обирає маршрути своїх поїздок.

Нагадаємо, про те, що Зеленський летів до Лондона з Молдови писали OSINT-аналітики. Тоді повідомлялося, що літак українського лідера вилетів із польського Жешува до Кишинева, а згодом попрямував до Лондона.