Що відомо про створення "оборонного банку"?
Ці плани можуть бути змодельовані за аналогією з програмою ЄС обсягом 150 мільярда євро (130 мільярда фунтів стерлінгів), яка передбачає кредитування закупівель озброєння державами-членами блоку, про що пише The Telegraph.
Мова йде про Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force), які дозволять альянсу з 10 північноєвропейських країн НАТО фінансувати безпекові проєкти шляхом запозичень під нижчі відсоткові ставки.
Окрім Великої Британії, до JEF входять:
- Норвегія;
- Фінляндія;
- Швеція;
- Естонія;
- Латвія;
- Литва;
- Данія;
- Ісландія;
- Нідерланди.
Минулого місяця три його члени – Велика Британія, Фінляндія та Нідерланди – пообіцяли розпочати роботу над новим механізмом, який використовуватиметься:
- для фінансування багатонаціональних оборонних планів;
- нарощування промислового виробництва;
- закупівлі озброєнь;
- надання військової допомоги Україні.
Зауважте! Переговори поки що перебувають на початковій стадії.
Будь-яке оголошення можуть пришвидшити, щоб зробити його до початку липня, коли лідери НАТО мають зібратися на щорічний саміт в Анкарі, Туреччина,
– йдеться у матеріалі.
Очікується, що ключова зустріч проходитиме під знаком вимог Дональда Трампа щодо оприлюднення союзниками планів збільшення оборонних витрат до 5% ВВП протягом наступного десятиліття.
Нагадаємо! Ще у 2025 році всі країни НАТО збільшили витрати на оборону, досягнувши або перевищивши 2% ВВП. Про це йшло у заяві генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Зокрема Рютте попередив союзників, що очікує від них конкретних планів щодо досягнення зобов’язань із витрат на оборону, узятих на торішньому саміті в Гаазі.
Велика Британія, схоже, має труднощі з пошуком 17,6 млрд фунтів стерлінгів, необхідних для виконання урядової обіцянки підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2029 – 2030 років,
– зазначили у тексті.
Канцлер казначейства Рейчел Рівз наразі розглядає можливість випуску "військових облігацій" для населення та фінансових установ з метою залучення коштів. Розширення цієї схеми на інших союзників JEF могло б здешевити запозичення завдяки отриманню найвищого кредитного рейтингу AAA.
Всі кошти спрямовуватимуться на спільні проєкти стримування російської агресії у:
- Високій Півночі;
- Північній Атлантиці;
- Балтійському регіоні.
Цього тижня альянс погодився посилити військово-морські сили в цих регіонах у відповідь на активність російських підводних і надводних сил. Військові керівники, зокрема адмірал сер Гвін Дженкінс, заявили, що необхідно перейти від простої коаліції до постійної об’єднаної сили, здатної до ведення бойових дій проти потенційних загроз з боку Москви.
Ми взяли на себе зобов’язання інвестувати 270 мільярда фунтів стерлінгів в оборону протягом цього парламентського скликання, щоб забезпечити готовність Великої Британії реагувати на зростаючі загрози – це найбільше збільшення з часів холодної війни,
– сказав представник уряду.
Зверніть увагу! Витрати на оборону зростуть до 2,6% ВВП до квітня 2027 року, включно з додатковими 5,6 мільярда фунтів стерлінгів уже в цьому фінансовому році, що гарантує відсутність повернення до ослаблених збройних сил минулого.
Що ще відомо про чинну ситуацію?
У звіті ISW йдеться, що Росія може розпочати конфлікт з країнами Балтії. Наразі Росія вже почала подібну інформаційну кампанію. Москва таким чином "робить" агресором не себе, а НАТО.
Водночас Польща вже шукає додаткове фінансування для витрат на оборону. Просувати свої інтереси в Євросоюзі разом із Польщею планують Литва, Латвія та Естонія.