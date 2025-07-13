Умер бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари

В Лондоне в возрасте 82 лет после продолжительной болезни скончался бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Генерал известен своей кампанией по искоренению коррупции в правительстве.

Бухари был избран президентом в 2015 году после трех неудачных попыток баллотирования. В 2019 году его переизбрали на второй четырехлетний срок, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о Мухаммаде Бухари?

Бывший генерал впервые пришел к власти в результате военного переворота в 1983 году, но уже через два года был отстранен другим переворотом.

Его запомнят благодаря решительной антикоррупционной политике в стране, которую бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон охарактеризовал как "фантастически коррумпированную".

Некоторые также хвалят Бухари за жесткую позицию по борьбе с боевиками Боко Харам и решение проблем безопасности на северо-востоке страны.

Бухари, мусульманин фулани, родился в декабре 1942 года в городе Даура на севере Нигерии. Военное образование получал в штате Кадуна, Великобритании, Индии и США.

Впервые он стал известным в политике после переворота 1975 года, когда был отстранен тогдашний правитель Якубу Говон. Тогда Бухари был назначен военным губернатором штата Борно.

Бухари, который был дважды женат и имел десять детей, был частью нигерийского правящего истеблишмента как военный правитель, а затем – как, по его собственным словам, "реформированный демократ" в кампании 2015 года, которую он выиграл с большим отрывом.

Нигерийцы праздновали его победу, устраивая праздничные шествия, однако эйфория быстро исчезла – многие считали, что он потерял кредит доверия из-за слишком медленных действий.

Он назначал министров своего правительства в течение шести месяцев, а также медлил с решением экономического кризиса, вызванного падением национальной валюты и снижением мировых цен на нефть.

В течение нескольких месяцев Бухари отказывался девальвировать падающий найру (национальную валюту), что подорвало доверие инвесторов и привело к значительному разрыву между официальным и черным курсом обмена.

Экономический аналитик Бисмарк Реване считает, что одним из недостатков Бухари было его ограниченное понимание современной экономики и рыночных механизмов, что загнало страну в рецессию.

Реване, который неоднократно встречался с Бухари во время его предвыборной кампании и давал ему советы, считает, что его запомнят как "сильного и принципиального лидера".

Он был уникальным правителем. Некоторые говорят, что он был негибкий, не отступался, если верил во что-то. Но я считаю это позитивом. У него был редкий для этого региона характер. Здесь слишком много гибких и коррумпированных,

– сказал аналитик.

Первый срок Бухари сопровождался многочисленными конфликтами – от боевиков Боко Харам до сепаратистского движения Биафра на востоке и нападений скотоводов фулани по всей стране.

Несмотря на растущее беспокойство из-за ситуации с безопасностью, Бухари был переизбран в 2019 году. Во время второго срока по всей стране вспыхнули массовые протесты против полицейской жестокости – люди выступали против похищений, преследований и вымогательства со стороны одиозного подразделения полиции.

Бухари пообещал активнее бороться с вооруженными группировками и исправить экономику, однако протесты продолжались почти до завершения его президентства.

В своей последней речи на Генеральной Ассамблее ООН в 2022 году Бухари осудил "разрушительное влияние" лидеров, которые меняют конституции, чтобы оставаться у власти. В следующем году он похвалил своего преемника и однопартийца Тинубу, назвав его "лучшим человеком для этой работы".