Укр Рус
Геополитика Америка На встрече после Аляски будут Зеленский, Путин, я и, возможно, некоторые лидеры Европы, Трамп
14 августа, 21:05
1

На встрече после Аляски будут Зеленский, Путин, я и, возможно, некоторые лидеры Европы, Трамп

Ярослав Погончук

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным должна состояться уже завтра, 15 августа. В то же время американский лидер отметил, что более важной будет его встреча с президентом России и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время пресс-конференции 14 августа.

Смотрите также Трамп ответил, будет ли пресс-конференция с Путиным по итогам встречи на Аляске

 