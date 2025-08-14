Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та главою Кремля Володимиром Путіним має відбутися вже завтра, 15 серпня. Водночас американський лідер зазначив, що більш важливою буде його зустріч з президентом Росії та президентом України Володимиром Зеленський.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час пресконференції 14 серпня.

Як Трамп прокоментував його майбутню зустріч з Путіним?

За словами Трампа, його тристороння зустріч за участі Путіна та Зеленського, є важливішою ніж саміт на Алясці 15 серпня із главою Кремля.

Більш важливою буде зустріч між Путіним, Зеленським і мною. Можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів, а може й ні,

– заявив Трамп.

Він також додав, що вірить у мир між Україною та Росією. За словами Трампа, якщо цього вдасться досягти, тоді він "зупинить шість воєн за шість місяців".

Президент США також прокоментував інформацію про те, США запропонують Росії спільну розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці.

"Рідкісні метали не мають великого значення, я намагаюся врятувати життя людей", – зазначив американський лідер.

Він також назвав саміт на Алясці дуже важливим для США та Росії

Я думаю, що це буде дуже важливо для Росії, і для нас буде дуже важливо, бо ми врятуємо багато життів,

– зазначив Трамп.

Водночас президент США не впевнений, що Путін і Зеленський "зможуть ужитися".

"Не знаю, чи буде вона (друга зустріч, - ред.) дуже важливою. Подивимося, що станеться. Я думаю, що президент Путін погодиться на мир. Я думаю, що президент Зеленський погодиться на мир. Подивимося, чи зможуть вони ужитися", – сказав американський лідер.