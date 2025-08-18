Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к прекращению огня в Украине перед тем, как заключить мирное соглашение. Для этого надо давить на Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Фридриха Мерца во время встречи с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.

Что сказал Мерц о прекращении огня в Украине?

Фридрих Мерц сказал, что встреча в Белом доме 18 августа вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами способствует продвижению вопроса мира в Украине.

В то же время следующие шаги к урегулированию войны будут сложнее.

Вы (Дональд Трамп – 24 Канал) открыли путь на прошлой неделе в пятницу (на встрече с Путиным на Аляске – 24 Канал), однако сейчас начнутся сложные переговоры. И, если честно, мы бы все хотели видеть перемирие, начиная уже со следующей встречи,

– подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии сказал, что он не может представить, чтобы следующая встреча состоялась без перемирия. Поэтому он призвал союзников поработать над этим.

"Попробуем давить на Россию, потому что то, насколько будут доверять нашим усилиям будет зависеть как минимум от перемирия, начиная со следующих серьезных шагов переговоров. Я бы хотел подчеркнуть этот аспект: мы бы хотели видеть перемирие, начиная со следующей встречи", – заявил глава правительства Германии.

Кроме того, он отметил, что следующая встреча должна быть трехсторонней, где бы она не состоялась.