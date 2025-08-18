Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до припинення вогню в Україні перед тим, як укласти мирну угоду. Для цього треба тиснути на Росію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Фрідріха Мерца під час зустрічі з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

Що сказав Мерц про припинення вогню в Україні?

Фрідріх Мерц сказав, що зустріч у Білому домі 18 серпня разом із Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами сприяє просування питанню миру в Україні.

Водночас наступні кроки до урегулювання війни будуть складнішими.

Ви (Дональд Трамп – 24 Канал) відкрили шлях минулого тижня у п'ятницю (на зустрічі з Путіним на Алясці – 24 Канал), однак зараз почнуться складніші переговори. І, якщо чесно, ми б всі хотіли бачити перемир'я, починаючи вже з наступної зустрічі,

– наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини сказав, що він не може уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я. Тому він закликав союзників попрацювати над цим.

"Спробуймо тиснути на Росію, тому що те, наскільки довірятимуть нашим зусиллям буде залежати щонайменше від перемир'я, починаючи з наступних серйозних кроків переговорів. Я б хотів підкреслити цей аспект: ми б хотіли бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі", – заявив очільник уряду Німеччини.

Окрім того, він зауважив, що наступна зустріч має бути тристоронньою, де б вона не відбулася.