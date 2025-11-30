В ЮАР вербовали мужчин воевать за Россию: четверо уже задержаны

В Южной Африке задержали четырех мужчин, которые собирались лететь в Россию и, вероятно, были завербованы для участия в войне против Украины. Известно, что это уже не первый такой случай.

Мужчин схватили прямо в аэропорту Йоханнесбурга, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно об этом случае?

В Южной Африке в пятницу, 28 ноября, правоохранители задержали четырех мужчин, которые планировали отправиться в Россию для участия в боевых действиях против Украины. Их остановили прямо у выхода на посадку в аэропорту Йоханнесбурга. Известно, что арест стал результатом оперативной информации полиции аэропорта о перелете мужчин в Россию через Объединенные Арабские Эмираты.

Произошло это через несколько недель после информации о том, что 17 южноафриканских мужчин оказались в Украине. Туда их выманили россияне обещая высокую зарплату и службу в наемных подразделениях.

Отметим, что в соответствии с законодательством ЮАР, гражданам запрещается приобщаться к армиям других правительств и оказывать военную помощь без разрешения руководства страны.

Элитное полицейское подразделение "Ястребы" сообщило, что уже первого декабря четверо мужчин предстанут перед судом по подозрению в нарушении Закона о регулировании иностранной военной помощи.

Кто вербовал мужчин на войну против Украины?

В то же время президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился провести отдельное расследование относительно того, как 17 мужчин оказались в зоне боевых действий в Украине и вернуть их домой.

По данным следствия, заманивала граждан ЮАР воевать за Россию Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы.

Предварительное расследование показало, что женщина из Южной Африки якобы способствовала поездкам и вербовке этих лиц в вооруженные силы России,

– добавляется заявлении полицейского подразделения.

Зума-Самбудла была членом оппозиционной партии "Умкхонто веСизве" (МК), которую возглавлял ее отец. Там, 28 ноября, сообщили, что их депутат подала в отставку – решение было ее собственной инициативой и вступило в силу немедленно. В партии отмечают, что МК не имеет никакого отношения к вербовке мужчин в Россию. В то же время руководство подчеркивает, что готовы поддержать семьи граждан, которые оказались в зоне боевых действий.

Полиция уже объявила о начале отдельного расследования относительно участия Зумы-Самбудлы в вербовке граждан ЮАР к вступлению в наемные войска российской армии.

В то же время украинская власть сообщила, что в российские подразделения в войне против Украины привлечено более 1400 граждан из нескольких десятков африканских стран.

