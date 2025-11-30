В ЮАР вербовали мужчин воевать за Россию: четверо уже задержаны
- В Южной Африке задержали четырех мужчин, которые планировали лететь в Россию для участия в войне против Украины.
- Президент ЮАР распорядился провести расследование по вербовке граждан, в котором подозревается Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР.
В Южной Африке задержали четырех мужчин, которые собирались лететь в Россию и, вероятно, были завербованы для участия в войне против Украины. Известно, что это уже не первый такой случай.
Мужчин схватили прямо в аэропорту Йоханнесбурга, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно об этом случае?
В Южной Африке в пятницу, 28 ноября, правоохранители задержали четырех мужчин, которые планировали отправиться в Россию для участия в боевых действиях против Украины. Их остановили прямо у выхода на посадку в аэропорту Йоханнесбурга. Известно, что арест стал результатом оперативной информации полиции аэропорта о перелете мужчин в Россию через Объединенные Арабские Эмираты.
Произошло это через несколько недель после информации о том, что 17 южноафриканских мужчин оказались в Украине. Туда их выманили россияне обещая высокую зарплату и службу в наемных подразделениях.
Отметим, что в соответствии с законодательством ЮАР, гражданам запрещается приобщаться к армиям других правительств и оказывать военную помощь без разрешения руководства страны.
Элитное полицейское подразделение "Ястребы" сообщило, что уже первого декабря четверо мужчин предстанут перед судом по подозрению в нарушении Закона о регулировании иностранной военной помощи.
Кто вербовал мужчин на войну против Украины?
В то же время президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился провести отдельное расследование относительно того, как 17 мужчин оказались в зоне боевых действий в Украине и вернуть их домой.
По данным следствия, заманивала граждан ЮАР воевать за Россию Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы.
Предварительное расследование показало, что женщина из Южной Африки якобы способствовала поездкам и вербовке этих лиц в вооруженные силы России,
– добавляется заявлении полицейского подразделения.
Зума-Самбудла была членом оппозиционной партии "Умкхонто веСизве" (МК), которую возглавлял ее отец. Там, 28 ноября, сообщили, что их депутат подала в отставку – решение было ее собственной инициативой и вступило в силу немедленно. В партии отмечают, что МК не имеет никакого отношения к вербовке мужчин в Россию. В то же время руководство подчеркивает, что готовы поддержать семьи граждан, которые оказались в зоне боевых действий.
Полиция уже объявила о начале отдельного расследования относительно участия Зумы-Самбудлы в вербовке граждан ЮАР к вступлению в наемные войска российской армии.
В то же время украинская власть сообщила, что в российские подразделения в войне против Украины привлечено более 1400 граждан из нескольких десятков африканских стран.
Граждане каких стран присоединяются к российским силам в качестве наемников?
Россияне вербуют граждан других стран для участия в войне против Украины обещая им "золотые горы", однако реальность несколько иная. После гибели, семьи завербованных мужчин не получают никаких обещанных компенсаций.
Известно, что Россияне привлекают к боевым действиям в Украине наемников из Сирии, Йемена и Ливии.
По состоянию на лето 2025 года, разоблачены имена более 500 иностранцев из 28 стран мира, погибших воюя на стороне России в Украине.
Среди погибших больше всего граждан Таджикистана, Узбекистана, Грузии и Непала, а также есть случаи среди граждан США, включая сына заместителя директора ЦРУ Майкла Глосса.