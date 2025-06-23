Бауэр объяснил, при каких условиях НАТО может не отреагировать мгновенно на атаку России на Эстонию

Реакция НАТО на агрессию России будет зависеть от масштаба атаки. В случае гибридной угрозы сначала может быть задействована статья о консультации между государствами-членами, а не о коллективной обороне.

Председатель военного комитета НАТО Роберт Питер Бауэр отметил, что решение об ответе Альянса не всегда является автоматическим и немедленным. По его словам, в случае мелких провокаций страны-члены НАТО могут сначала провести консультации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкую газету Welt.

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Реакция будет зависеть от характера агрессии

На вопрос журналиста, как НАТО отреагирует, если Россия атакует небольшое село в Эстонии, Бауэр отметил, что все зависит от ситуации. Если речь идет о попытках поджогов, кибератак или убийств – это гибридная война, которую уже ведет Россия. В таких случаях применяют статью 4, которая предусматривает консультации между государствами-членами. Если же Россия действительно осуществит полномасштабное вторжение, тогда будет действовать статья 5, гарантирующая коллективную оборону.

Комментируя различные позиции стран НАТО, адмирал отметил, что Будапешт, хоть и имеет противоречивые политические шаги, поддерживает все решения по расходам на оборону и коллективную безопасность.

В Североатлантическом совете, когда речь идет о расходах, военные планы и коллективную оборону, Венгрия всегда соглашается. Это также касается Румынии, Словакии, Турции и Соединенных Штатов,

– добавил адмирал.

И объяснил, что дискуссии о политических проблемах, внешней политике или то, что делает страна внутри, не обязательно влияют на функционирование НАТО. Именно поэтому Бауэр не видит угрозы общим целям.

Попытка контакта с Россией провалилась

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Роберт Бауэр пытался выйти на контакт с российским военным руководством, чтобы избежать эскалации. Однако получил ответ, что "адресат занят специальной операцией". Позже россияне отказались от любой коммуникации, обвинив НАТО в разжигании конфликта. По словам адмирала, это сделало невозможным даже минимальные попытки предотвратить непреднамеренную эскалацию.

Относительно заявлений России о возможном применении ядерного оружия, адмирал отметил, что пока это остается элементом психологического давления. Он отметил, что Путин не считает НАТО прямой угрозой. После вступления Финляндии в Альянс Россия не перебросила ни одного солдата к новой границе, длина которой достигает более 1300 километров. Это, по словам Бауэра, еще одно свидетельство того, что Москва не готова к прямой конфронтации.