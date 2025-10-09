Из-за усиления российской агрессии в Европе силы Альянса проводят консультации по решительной реакции на все более агрессивные действия Кремля. Так, НАТО может разместить ударные дроны у границы с Россией.

Некоторые члены Альянса несмотря на возможные угрозы со стороны России призывают действовать осторожнее, ввиду рисков прямого столкновения с ядерной державой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.

Как НАТО будет противостоять российской агрессии?

Один из вариантов реакции на путинские провокации – размещение вооруженных беспилотников вдоль границы с Россией и упрощение процедур для пилотов, которые патрулируют восточный фланг Альянса.

Заметьте! Такое решение даст возможность патрульным открывать огонь в случае угрозы со стороны российских самолетов.

Как сообщает FT со ссылкой на четырех должностных лиц НАТО, обсуждения должны заставить Москву платить более высокую цену за вооруженную агрессию и определить четкие контрмеры после многочисленных нарушений воздушного пространства российскими самолетами и дронами.

К слову, в течение сентября 2025 года ряд европейских государств заявляли о вторжении неизвестных беспилотников в их небо. В частности, провокации фиксировали в Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, и других. Также в Бельгии, Дании и Германии десятки дронов парализовали работу аэропортов.

Инициаторами консультаций стали государства, которые непосредственно граничат с Россией. Их поддержали Великобритания и Франция, после чего дискуссия распространилась на более широкий круг членов Альянса.

Среди ключевых предложений:

вооружение разведывательных дронов, что сейчас выполняют только наблюдательные функции;

снижение порога для принятия решения об уничтожении воздушных целей, представляющих потенциальную опасность;

проведение военных учений НАТО непосредственно вблизи российской границы, в том числе в наименее укрепленных и отдаленных участках.

Посол США при НАТО Мэттью Уиттакер заявил, что Вашингтон вместе с союзниками работает над созданием "лучших инструментов реагирования" на асимметричные и гибридные угрозы.

Одним из самых насущных вопросов сейчас является унификация правил боевого применения оружия на восточной границе. Сейчас в некоторых странах пилоты могут открывать огонь только после визуального подтверждения цели, тогда как другие позволяют это делать на основании данных радаров или оценки риска.

Пока окончательных решений не приняли, дискуссии находятся на начальной стадии.

Параллельно Европейский Союз готовит собственные меры реагирования на российские провокации. В частности, планируется ограничение передвижения российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже и организации диверсий, а также финансирование программ по созданию систем противодействия дронам.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа сталкивается с "целенаправленной гибридной кампанией Кремля" и должна ответить единством и решимостью:

Россия пытается сеять раскол, но мы должны ответить единством. Мы должны не только реагировать, но и сдерживать. Потому что если будем колебаться, серая зона будет только расширяться,

– подчеркнула дипломат.

Как Россия провоцирует НАТО?