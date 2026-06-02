Нападение может произойти в любой момент: НАТО превращает шведский остров Готланд в военный оплот

НАТО наращивает военное присутствие на шведском острове Готланд в Балтийском море, поскольку этот регион все чаще рассматривают как стратегически важную территорию в случае потенциальной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает издание Politico.

Смотрите также Европа требует ясности от США по оборонному сотрудничеству, – генеральный инспектор Бундесвера

Как НАТО усиливает собственную оборону?

Согласно обнародованной информации, остров Готланд, который расположен в центре Балтийского моря примерно в 300 километрах от российского Калининграда, называют одним из ключевых стратегических пунктов региона.

Швеция вместе с союзниками начала активно усиливать военное присутствие на острове после вступления в НАТО в 2024 году. Недавно на острове состоялись первые крупные учения страны под координацией НАТО.

В них приняли участие около 18 тысяч военнослужащих из 13 стран. Начальник штаба обороны Швеции Микаэль Классон заявил, что НАТО должно быть готовым как к потенциальному нападению России, так и к гибридным угрозам с ее стороны.

Из-за своего расположения Готланд часто называют "непотопляемым авианосцем", контроль над островом позволяет существенно влиять на ситуацию в Балтийском море и обеспечивать более быстрое реагирование в регионе.

По мнению экспертов, в случае захвата Готланда Россия могла бы разместить там системы ПВО и создать дополнительные препятствия для поставок в Балтию и Финляндию. Зато контроль НАТО над островом дает Альянсу контроль.

Стокгольм уже направил более 200 миллионов евро в укрепление обороны Готланда, в частности на острове восстановили военный полк, развернули боевые машины CV90, танки Leopard 2 и средства противовоздушной обороны.

Сейчас там находятся около 4,5 тысячи военных, а вскоре их количество планируют увеличить еще минимум на 1 тысячу. Также Швеция рассчитывает получить для острова новые системы ПВО ISIS-T и дальнобойную артиллерию.

Также власти уделяют особое внимание гибридным угрозам после ряда инцидентов с критической инфраструктурой, в частности повреждения подводного кабеля, перебои с водоснабжением и случаев радиоэлектронных помех.

Во время вышеупомянутых учений украинские военные показали союзникам эффективность современных БпЛА, в частности во время одного из сценариев группа операторов дронов быстро вывела из строя шведское бронетанковое подразделение.

По данным издания, такое развитие соответствующего сценария заставило организаторов повторять отдельные элементы учений. По мнению шведского командования, опыт войны в Украине стал важным уроком для НАТО.

Кроме вышеупомянутого, там отмечают необходимость активнее тренировать военных для работы с беспилотниками и противодействия им, а также поддерживать высокий уровень готовности к возможным угрозам со стороны России в будущем.

Кстати, недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев неожиданно предупредил о потенциальных ударах по НАТО, в частности Кремль угрожает атаковать по меньшей мере атомные электростанции на территории Европы.