Французская судостроительная компания Naval Group подверглась масштабной кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к секретной информации о подводных лодках и фрегатах.

Французские правоохранительные органы уже знают об этой кибератаке, компания расследует инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report и BleepingComputer.

Смотрите также Хакер взломал защищенный мессенджер TeleMessage, которым пользовались в правительстве США

Что известно о кибератаке?

Хакеры раскрыли 30 гигабайт информации, которая, по их словам, содержит важные данные о боевых системах управления подводных лодок и фрегатов. Они заявили о наличии у них 1 терабайта таких данных.

Хакеры не выдвинули никаких требований и не говорили о выкупе. Компания охарактеризовала такие действия против нее как "попытку дестабилизации" и "репутационную атаку", там заявили о расследовании. В утечке содержится:

исходный код боевых систем;

программное обеспечение для вооружения ядерных субмарин;

документация по истребителям Rafale-M;

внутренняя переписка, инструкции, сетевые данные;

среды для симуляций.

Naval Group это главный производитель французских военных кораблей и подводных лодок, в частности с ядерным оружием. Компания не только обслуживает французский флот, но и имеет контракты с правительствами и флотами других стран.

Мы немедленно начали технические расследования при поддержке команды экспертов по кибербезопасности и CERT Военно-морской группы в тесном сотрудничестве с французскими властями,

– говорится в официальном сообщении компании.

Несмотря на вышеупомянутое, компания утверждает, что не видит никаких признаков нарушения ИТ-систем, и ее деятельность не пострадала.

К слову, недавно хакеры атаковали Национальную администрацию по ядерной безопасности США из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft. Предварительно, утечки конфиденциальной информации не произошло.