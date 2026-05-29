Навроцкий требует забрать орден у Зеленского из-за подразделения ССО имени Героев УПА
Президент Кароль Навроцкий заявил о намерении добиваться лишения своего украинского коллеги Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, которую тот получил еще в начале 2023 года.
Причиной этого стало решение украинского лидера присвоить элитному подразделению украинских ССО наименование Героев УПА, передает Onet.
Смотрите также Киев ответит, если Польша приравняет ОУН(б) и УПА к нацизму и коммунизму, – посол Украины
Почему у Зеленского хотят забрать орден?
Еще 5 апреля 2023 года тогдашний польский президент Анджей Дуда во время визита Владимира Зеленского в Варшаву наградил украинского лидера высшей государственной наградой страны – орденом Белого Орла.
Впрочем, нынешний президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении поставить вопрос о лишении Владимира Зеленского. По его словам, соответствующую проблему могут рассмотреть уже в течение июня.
"8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского", – подчеркнул Навроцкий.
Он раскритиковал решение президента Владимира Зеленского присвоить одному из украинских подразделений почетное наименование в честь Героев УПА, и назвал его дополнительным аргументом для российской пропаганды.
Я очень критически оцениваю это решение,
– сказал польский президент.
Что говорит Туск?
Премьер-министр Польши Дональд Туск, реагируя на подобное потенциальное обострение между Киевом и Варшавой и намерения Кароля Навроцкого, призвал обе стороны сохранять спокойствие и не прибегать к такой "эскалации".
Если мы будем ссориться из-за прошлого, кто-то другой выиграет будущее. Президент Украины должен наконец это понять. Поляки также. Пока не поздно,
– написал он в соцсети Х.
Кстати, еще раньше Силы специальных операций ВСУ почтили память ветеранов ОУН и УПА, в частности бывшего связного Федора Наритника, медика Марию Бойко-Хованец и хозяйственную Прасковью Метинскую-Семчук. Они получили почетные нагрудные знаки Командующего ССО "Волчья стая".