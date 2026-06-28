В отличие от Орбана: почему Навроцкому удается активно раздувать антиукраинскую истерию

Позиция президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Украины очень напоминает отношение к нашей стране экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Оба они попытались использовать антиукраинскую политику для повышения своего политического рейтинга. В итоге Навроцкому это удалось, а вот Орбану антиукраинская риторика не помогла удержаться у власти.

Политолог Игорь Рейтерович в беседе с 24 Каналом объяснил, почему Кароль Навроцкий и Виктор Орбан выбирают политику, направленную против Украины. Он также подчеркнул, чем обусловлено разное отношение к нашей стране со стороны венгров и поляков.

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Поляки оказались более восприимчивыми к риторике Навроцкого

Рейтерович подчеркнул, что нужно признать неприятный для украинцев фактор – определенные тезисы, которые Навроцкий выдвигал именно для польского населения, оказались для них более приемлемыми, чем для венгров нарративы, которые им продвигал Орбан.

Обычные венгры в большинстве своем оказались гораздо более благосклонными к Украине, чем об этом говорил Орбан. В его риторике было очень много неоимпериализма, реваншизма, ресентимента. Но для значительной части венгров это оказалось не столь важным. К тому же Орбан всех утомил, ведь находился у власти в общей сложности почти 20 лет. И явно многие вещи, которые он обещал или которые реализовывал, уже перестали нравиться венграм,

– отметил политолог.

В то же время для значительной части поляков история о "плохих" украинцах, которую продвигал Навроцкий, через историческую призму тоже имеет определенный неоимперский оттенок. А кто-то отвергнет тот факт, что у поляков в значительной степени тоже есть ресентимент, связанный со временами, например, Второй мировой войны. К тому же, по словам Рейтеровича, они считают, что их исторические земли у них отняли.

Почему риторика Навроцкого оказалась более убедительной, чем у Орбана: смотрите видео

"Поэтому польское общество оказалось более восприимчивым к такой риторике. Сложные моменты, которые были между поляками и украинцами на протяжении истории, подпитываются частью польского политикума. Плюс раскручивался тезис о том, что украинцы "неблагодарны". Мол, поляки им помогли, а они не хотят благодарить. Но это странная логика: мы вам помогаем, а потом будем требовать, чтобы вы в качестве расплаты выполняли все наши прихоти. Разве так поступают партнеры и друзья?" — считает Игорь Рейтерович.

Также у части поляков сохранились имперские амбиции. В частности, существует миф о "золотом десятилетии" (1638–1648 годы) – периоде одного из величайших подъемов имперской мощи Польши. Они рассказывают, как подчеркнул политолог, о прекрасной стране трех народов: поляков, литовцев и украинцев. Но при этом поляки забывают добавить, как в то время они относились к украинцам – за исключением части шляхты. В то же время им не нравится Богдан Хмельницкий, который, как они считают, погубил такой прекрасный проект Польши. Однако никто не задает себе простого вопроса: почему Хмельницкий поднял восстание и почему украинцы присоединились к гетману?

Рейтерович добавил, что именно поэтому поляки и испытывают фантомные боли. Польша позже пережила много унижений со стороны Российской и Австро-Венгерской империй, была разделена. И именно эти фантомные боли и привели к Волынской трагедии. Это не снимает ответственности ни с украинской стороны, ни с польской.

Напомним, что Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений Сил обороны названия "Герои УПА". Президент Украины назвал эти действия Навроцкого "чисто электоральной игрой", которую тот ведет в рамках внутриполитической борьбы с премьером Дональдом Туском. Зеленский подчеркнул, что то же самое делал Виктор Орбан, и это "плохая история".