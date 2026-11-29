Депутат Госдумы России Константин Затулин 29 ноября публично признал тяжелые потери Черноморского флота после удара в порту Бенгази. Политик обрушился с критикой на собственное МИД и назвал пресс-секретаря Марию Захарову пропагандисткой.

Комментируя поражение российского корабля и сопровождавшего его корвета в Ливии, представитель оккупантов заявил, что роль вражеского флота в войне в настоящее время сведена к минимуму. Причины углубления внутренних распрей в Москве и беспомощность захватчиков перед морскими дронами разобрал в эфире 24 Канала эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов.

Раскол в кремлевских кругах

Российский депутат не скрывал раздражения действиями собственного дипломатического ведомства.

К большому сожалению, у нас дипломаты, при всем к ним уважении, превратились в пропагандистов. Самым ярким пропагандистом, как вы знаете, является Мария Захарова,

– посетовал Константин Затулин.

Эксперт Богдан Попов обратил внимание, что подобные выпады свидетельствуют о настоящем отчаянии среди российских элит. По его словам, работой государственных органов все больше недовольны представители так называемого кооператива "Озеро" и различные влиятельные группы в окружении Путина.

Трудно назвать сегодняшний российский МИД функциональным органом. В основном вот этот министр Лавров используется для того, чтобы делать какие-то провокационные заявления или просто укреплять позицию в СМИ. Но министр иностранных дел – это не просто рупор пропаганды, это все-таки человек, который должен влиять на внешнюю политику почему-то, кроме таких себе очень неуклюжих заявлений. Поэтому эта критика объективна с точки зрения российского внутреннего поля,

– подчеркнул эксперт.

Богдан Попов о том, почему в России углубляются внутренние распри: видео

Беспомощность перед морскими дронами

Аналитик отметил, что реакция противника на современные вызовы остается чрезвычайно медленной, что играет на руку Силам обороны Украины. У Москвы нет средств для защиты собственных кораблей от ударов морских дронов даже далеко за пределами Черного моря.

Они не смогут найти решение, с помощью которого могли бы противодействовать, например, нашим беспилотным катерам в Средиземном море. Украинские технологии позволяют охватить всю площадь этого моря... Безусловно, есть возможности реализовывать подобные проекты почти по всей континентальной Европе, Азии и омывающих их водах,

– заявил Богдан Попов.

По его мнению, дальнейшие удары по российской логистике и флоту будут лишь расшатывать верхушку страны-агрессора, а рост внутреннего недовольства приближает политическую дестабилизацию режима.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что у побережья Ливии морские дроны " потопили корвет " "Меркурий" уничтожили вертолет Ка-27 и поразили сухогруз MV ANGARA.