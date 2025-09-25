Неизвестные беспилотники заметили над военным лагерем во Франции, – СМИ
- Неизвестные дроны зафиксировали над военным лагерем Mourmelon-le-Grand во Франции.
- После инцидента в стране увеличили меры безопасности, расследование должно установить происхождение дронов и их цель.
В Европе растет напряжение из-за беспрецедентной активности вражеских беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО. В частности чужие дроны залетели на военную территорию во Франции.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на французское издание L'Union.
Актуально В России пригрозили войной, если НАТО собьет хотя бы один их самолет
Что известно о неизвестных дронах во Франции?
Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 сентября 2025 года над военным лагерем Mourmelon-le-Grand во французском департаменте Марна.
По данным местной делегации военного департамента, в регионе зафиксировали полеты нескольких неидентифицированных беспилотников.
Так, сообщается, что дроны были небольшого размера и не принадлежали к военным аппаратам.
Это не дроны, управляемые военными,
– отметили в делегации, подчеркнув, что инцидент является "исключительным".
Пока нет доказательств, что полеты связаны с иностранным вмешательством, хотя точное происхождение аппаратов остается неизвестным.
Обратите внимание! Лагерь Mourmelon-le-Grand, занимающий более 10000 гектаров, является важным военным объектом во Франции, где проводят учения, маневры и подготовку войск.
Хотя по информации источников L'Union дроны имели "значительный размер", в военном департаменте настаивают на их компактности.
Важно, что эти полеты также не связаны с деятельностью нового тактического центра подготовки дронов (CETD) местного 51-го артиллерийского полка, который работает с марта 2025 года.
После инцидента в лагере усилили меры безопасности и повысили уровень бдительности. Расследование, которое проводит жандармерия, должно установить происхождение дронов и цель их полетов.
К слову, использование дронов во Франции строго регулируется, особенно над военными объектами, где любые несанкционированные полеты вызывают серьезное беспокойство.
Какие страны были под атакой вражеских беспилотников ранее?
- В Дании 25 сентября зафиксировали полеты дронов над аэропортами Ольборг, Эсбьерг, Сендерборг и Скридструп. Полиция отвергла версию о частных беспилотниках, но не смогла идентифицировать операторов или перехватить аппараты.
- Норвегия также сообщала о трехкратном нарушении воздушного пространства Россией в 2025 году. Инциденты, длившиеся от одной до четырех минут, касались российских самолетов над морем и сухопутной границей.
- В то же время 19 сентября российские истребители вторглись в небо Эстонии, что побудило НАТО рассмотреть размещение британских истребителей F-35 в стране для усиления обороны.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на недавний инцидент, когда российские дроны залетели в польское воздушное пространство во время атаки на Украину. Он предупредил Кремль о решительном ответе в случае повторных атак.