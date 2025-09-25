В Европе растет напряжение из-за беспрецедентной активности вражеских беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО. В частности чужие дроны залетели на военную территорию во Франции.

Что известно о неизвестных дронах во Франции?

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 сентября 2025 года над военным лагерем Mourmelon-le-Grand во французском департаменте Марна.

По данным местной делегации военного департамента, в регионе зафиксировали полеты нескольких неидентифицированных беспилотников.

Так, сообщается, что дроны были небольшого размера и не принадлежали к военным аппаратам.

Это не дроны, управляемые военными,

– отметили в делегации, подчеркнув, что инцидент является "исключительным".

Пока нет доказательств, что полеты связаны с иностранным вмешательством, хотя точное происхождение аппаратов остается неизвестным.

Обратите внимание! Лагерь Mourmelon-le-Grand, занимающий более 10000 гектаров, является важным военным объектом во Франции, где проводят учения, маневры и подготовку войск.

Хотя по информации источников L'Union дроны имели "значительный размер", в военном департаменте настаивают на их компактности.

Важно, что эти полеты также не связаны с деятельностью нового тактического центра подготовки дронов (CETD) местного 51-го артиллерийского полка, который работает с марта 2025 года.

После инцидента в лагере усилили меры безопасности и повысили уровень бдительности. Расследование, которое проводит жандармерия, должно установить происхождение дронов и цель их полетов.

К слову, использование дронов во Франции строго регулируется, особенно над военными объектами, где любые несанкционированные полеты вызывают серьезное беспокойство.

