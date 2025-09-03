Из-за неизвестного дрона литовский военно-транспортный самолет Spartan не мог приземлиться. На борту находилось высшее политическое руководство.

Самолет вынужден был кружить в районе аэропорта некоторое время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Что известно об инциденте с дроном в Литве?

На борту самолета были президент Гитану Науседу, первая леди Диана Науседиене и литовская делегация, которая возвращалась из Финляндии.

Самолет должен был сесть в аэропорту Вильнюса, но во время приближения экипажу сообщили о неизвестном дроне вблизи аэропорта.

Самолету пришлось кружить над окрестностями литовской столицы примерно полчаса.

Когда стало понятно, что опасности для самолета нет, ему позволили приземлиться.

Сейчас правоохранители расследуют, что это был за дрон. Результаты должны обнародовать сразу.

Неизвестные дроны уже не впервые фиксируют в Литве