В Госдуме заявили, что Россия обязана применить тактическое ядерное оружие

В Государственной Думе России вновь прозвучали угрозы применить ядерное оружие против Украины. Кроме того, там призвали наносить по украинским городам еще более мощные удары.

Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев.

Что сказал российский депутат?

В Госдуме России заявили о якобы необходимости применения тактического ядерного оружия в войне против Украины.

Мы наносим сокрушительные удары по инфраструктуре врага. Это радует. Но нужно бить сильнее. Надо бить так, чтобы враг понял, что ему придется капитулировать. Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие или нет. Такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы обязаны его применить,

– заявил Журавлев.

Российский депутат также вспомнил ядерные удары США по Японии в 1945 году и заявил, что после этого японцы якобы положительно относились к Соединенным Штатам.

"Не нужно снова наступать на одни и те же грабли. Если нужно будет бить – будем бить. И это не обсуждается", – сказал он.

В то же время Журавлев повторил российский пропагандистский миф о том, что премьер-министр Японии якобы возлагал цветы на могилу американского пилота, сбросившего атомную бомбу на страну.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия. Он отметил, что важным сдерживающим фактором для Москвы является позиция Китая.

А Пекин дал понять, что не позволит России применить ядерное оружие. Финский лидер рассказал, что поднял этот вопрос во время встречи с министром иностранных дел Китая. В ответ китайская сторона заверила, что не допустит такого развития событий.

Стубб считает эту позицию Пекина эффективным фактором для сохранения глобальной безопасности. Он также подчеркнул, что не ожидает от России перехода от ядерных угроз к их практическому применению.