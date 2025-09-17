Позиция Дональда Трампа относительно развязывания войны в Украине выглядит непоследовательной. Он сам заигрывает с Россией и одновременно требует от ЕС не покупать российскую нефть, а также ставит условия Украине. Однако есть политик, который может вернуть Трампа к реальности в отношении Кремля.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что несмотря на то, что Трамп "раздает задания" Европе и Украине, на самом деле он хотел бы избежать этой роли, но ему не удается. Потому что без союзников США не способны решить проблемы со своими геополитическими противниками.

К теме Трамп уничтожит наследие Рейгана по политике Кремля перед визитом в Великобританию, – CNN

Кто из лидеров хорошо понимает Трампа и может на него повлиять?

Рыбачук отметил, что Трампа заставляет действовать политическая ситуация, его обещания, его однопартийцы и перевыборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Его это раздражает, потому что он не любитель каких-то шагов. Он откровенно говорит, что не является сторонником санкций, которые ни на что не влияют. И вообще он признает, что не может заставить Путина действовать,

– пояснил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

На самом деле оказалось, по его словам, что Трамп ничего не может сделать без Европы, в частности, давить на Россию и тем более на Китай.

У него на горизонте нависла встреча с Си Цзиньпином, тарифное соглашение с Пекином. Сейчас он говорит, что может ввести пошлины против Китая только после того, как это сделают европейцы,

– подчеркнул он.

Трамп политически понимает, что ему нужно делать выводы. Он все время повторяет, что все решит "через две недели", но в этот период ничего не делает. Все думают, что он якобы берет паузу и к чему-то готовится. А Трамп надеется, что что-то произойдет. И благодаря этому, считает Рыбачук, он уже протянул почти семь месяцев.

В то же время ситуация осложняется. Пресса и союзники ему просто в лицо тычут полное пренебрежение Путина ко всем обещаниям. Также Трампа ожидает на эту тему, вероятно, не очень приятный разговор с Киром Стармером во время визита в Великобританию,

– отметил Олег Рыбачук.

Потому что Стармер с одной стороны тонко чувствует Трампа, а с другой – не имеет иллюзий относительно России и считает, что с ней нужно разговаривать исключительно с позиции силы. Также Лондон, по его мнению, пытается сшить трансатлантическую солидарность, которая время от времени подвергается угрозам из-за попыток Трампа минимизировать вмешательство США на европейском континенте.

Что известно о визитах Трампа в Великобританию?