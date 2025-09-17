Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что несмотря на то, что Трамп "раздает задания" Европе и Украине, на самом деле он хотел бы избежать этой роли, но ему это не удается. Потому что без союзников США не способны решить проблемы со своими геополитическими противниками.

Рыбачук отметил, что Трампа заставляет действовать политическая ситуация, его обещания, его однопартийцы и перевыборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Его это раздражает, потому что он не любитель каких-то шагов. Он откровенно говорит, что не является сторонником санкций, которые ни на что не влияют. И вообще он признает, что не может заставить Путина действовать,

– пояснил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

На самом деле оказалось, по его словам, что Трамп ничего не может сделать без Европы, в частности, давить на Россию и тем более на Китай.

У него на горизонте нависла встреча с Си Цзиньпином, тарифное соглашение с Китаем. Сейчас он говорит, что может ввести пошлины против Китая только после того, как это сделают европейцы,

– подчеркнул он.

Трамп политически понимает, что ему нужно делать выводы. Если бы ему не хотелось, чтобы проблемы рассосались, этого не происходит. Он все время повторяет, что все решит "через две недели", но в этот период Трамп ничего не делает. Все думают, что он якобы берет паузу и к чему-то готовится. А Трамп надеется, что что-то произойдет. И благодаря этому, считает Рыбачук, он уже протянул почти семь месяцев.

В то же время ситуация осложняется. Пресса и союзники ему просто в морду тычут полное пренебрежение Путина ко всем обещаниям. Также Трампа ожидает на эту тему, вероятно, не очень приятный разговор с Киром Стармером во время визита в Великобританию,

– отметил Олег Рыбачук.

Потому что Стармер с одной стороны тонко чувствует Трампа, а с другой – не имеет иллюзий относительно России и считает, что с ней нужно разговаривать исключительно с позиции силы. Также Лондон, по его мнению, пытается сшить трансатлантическую солидарность, которая время от времени подвергается угрозам из-за попыток Трампа минимизировать вмешательство США на европейском континенте.

