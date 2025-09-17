Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що попри те, що Трамп "роздає завдання" Європі та Україні, насправді він хотів би уникнути цієї ролі, але йому це не вдається. Тому що без союзників США не здатні розв'язати проблеми зі своїми геополітичними противниками.

Хто з лідерів добре розуміє Трампа та може на нього вплинути?

Рибачук зазначив, що Трампа змушує діяти політична ситуація, його обіцянки, його однопартійці і перевибори у Конгрес, які відбудуться у листопаді 2026 року.

Його це дратує, тому що він не любитель якихось кроків. Він відверто каже, що не є прихильником санкцій, які ні на що не впливають. І взагалі він визнає, що не може змусити Путіна діяти,

– пояснив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Насправді ж виявилось, за його словами, що Трамп нічого не може зробити без Європи, зокрема, тиснути на Росію і тим більше на Китай.

У нього на горизонті нависла зустріч з Сі Цзіньпіном, тарифна угода з Китаєм. Зараз він говорить, що може запровадити мита проти Китаю тільки після того, як це зроблять європейці,

– наголосив він.

Трамп політично розуміє, що йому потрібно робити висновки. Якби йому не хотілося, щоб проблеми розсмокталися, цього не відбувається. Він весь час повторює, що все вирішить "через два тижні", але в цей період Трамп нічого не робить. Всі думають, що він нібито бере паузу та до чогось готується. А Трамп сподівається, що щось відбудеться. І завдячуючи цьому, вважає Рибачук, він вже протягнув майже сім місяців.

Водночас ситуація ускладнюється. Преса та союзники йому просто в пику тикають повну зневагу Путіна до всіх обіцянок. Також Трампа очікує на цю тему, імовірно, не дуже приємна розмова з Кіром Стармером під час візиту до Великої Британії,

– відзначив Олег Рибачук.

Тому що Стармер з одного боку тонко відчуває Трампа, а з іншого – не має ілюзій щодо Росії і вважає що з нею потрібно розмовляти виключно з позиції сили. Також Лондон, на його думку, намагається зшити трансатлантичну солідарність, яка час від часу піддається загрозам через спроби Трампа мінімізувати втручання США на європейському континенті.

