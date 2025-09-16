Без опору з Вашингтона Кремль стає зухвалішим. Так, російські ракети продовжують тероризувати мирне населення із ще більшою силою. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.

Як змінилася позиція США стосовно Росії?

Перший американський президент Рональд Рейган, який ночував у Віндзорському замку в 1982 році, зіткнувся в Британії з протестами лівих, які вважали його надто суворим до "жорстких чоловіків" у Кремлі.

Натомість нинішній американський лідер Дональд Трамп, який цього тижня також зупиниться в резиденції британських монархів, робить зовсім протилежне. У CNN зауважують, що він постійно поступається Москві, особливо щодо війни в Україні.

Довідково: Віндзорський замок – королівський палац в Англії, що нині є офіційною резиденцією британських монархів у Віндзорі над Темзою.

Напередодні відльоту до Британії у вівторок, 16 вересня, Трамп ухилився від чергового дедлайну щодо введення жорстких санкцій проти Москви.

Зверінть увагу! Це сталося попри те, що Путін неодноразово принижував його, порушуючи всі свої обіцянки та обстрілюючи цивільні об'єкти в Україні після саміту на Алясці 15 серпня.

Тоді очільник Білого дому закінчив зустріч переконаним, що завершення війни не за горами, а його Нобелівська премія миру все ближче.

Однак минув місяць, а бойові дії та обстріли українських міст досі тривають. До того ж нині Кремль відверто залякує Захід, спрямовуючи свої безпілотники в повітряний простір країн НАТО.

Чому Трамп уникає запровадження санкцій?