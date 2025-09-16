Без сопротивления из Вашингтона Кремль становится более дерзким. Так, российские ракеты продолжают терроризировать мирное население с еще большей силой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал CNN.
К теме Зеленский требует от Трампа "четкой позиции" по прекращению войны, – Sky News
Как изменилась позиция США по отношению к России?
Первый американский президент Рональд Рейган, который ночевал в Виндзорском замке в 1982 году, столкнулся в Британии с протестами левых, которые считали его слишком строгим к "жестким мужчинам" в Кремле.
Зато нынешний американский лидер Дональд Трамп, который на этой неделе также остановится в резиденции британских монархов, делает совсем противоположное. В CNN отмечают, что он постоянно уступает Москве, особенно по войне в Украине.
Справочно:
Виндзорский замок – королевский дворец в Англии, что сейчас является официальной резиденцией британских монархов в Виндзоре над Темзой.
Накануне отлета в Британию во вторник, 16 сентября, Трамп уклонился от очередного дедлайна по введению жестких санкций против Москвы.
Обратите внимание! Это произошло несмотря на то, что Путин неоднократно унижал его, нарушая все свои обещания и обстреливая гражданские объекты в Украине после саммита на Аляске 15 августа.
Тогда глава Белого дома закончил встречу убежденным, что завершение войны не за горами, а его Нобелевская премия мира все ближе.
Однако прошел месяц, а боевые действия и обстрелы украинских городов до сих пор продолжаются. К тому же сейчас Кремль откровенно запугивает Запад, направляя свои беспилотники в воздушное пространство стран НАТО.
Почему Трамп избегает введения санкций?
Последний "танец" Трампа с санкциями прошел незамеченным в США, где СМИ сосредоточились на убийстве активиста Чарли Кирка.
Впрочем, на выходных он опубликовал письмо к членам НАТО, где заявил о готовности "ввести серьезные санкции против России". Но с оговоркой, в котором говорилось, что союзники должны прекратить покупать нефть, которая финансирует войну Москвы.
Я готов начать, когда вы готовы. Просто скажите когда?,
– написал Трамп.
Аналитики CNN считают, что на самом деле таким способом Трамп ставит условия, которые трудно выполнить, тем самым избегая ответственности перед Путиным, к которому он редко применяет реальное давление.
К чему могут привести уступки Путину?
Отказ Трампа противостоять Путину, который пытается расколоть США с Европой, создает опасные сценарии.
Эксперты CNN предостерегают, если Россия поверит, что Трамп не будет реагировать на кремлевские атаки против стран НАТО, это может спровоцировать эскалацию между Вашингтоном и Москвой.
Дональд Трамп, готовясь к государственному визиту в Великобританию, избегает жестких действий против России, оправдывая нарушение воздушного пространства НАТО "ошибками".
Европейские союзники, в частности премьер Великобритании Кир Стармер, пытаются убедить Трампа поддержать Украину, надеясь на влияние визита.
Однако безопасность Европы зависит от позиции США, а Трамп, в отличие от Рональда Рейгана, всячески избегает конфронтации с Кремлем.
Последние заявления Дональда Трампа
- Американский лидер заверил, что завершит конфликт в Украине, но в очередной раз избежал конкретики относительно поставок систем Patriot.
- В то же время он подчеркнул свою симпатию к украинскому народу и отметил, что напряженные отношения между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным существенно тормозят пути к миру.
- Команда Трампа дала зеленый свет на реализацию первого пакета зеленый свет на реализацию первого пакета вооружений для Киева, профинансированного партнерами по НАТО.
- Согласно сообщениям прессы, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби утвердил два транша помощи на общую сумму 500 миллионов долларов.