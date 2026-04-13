Никто не может говорить украинцам, на каких условиях им надо завершать войну, – Мадьяр
Победитель парламентских выборов в Венгрии, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр сделал заявление относительно войны в Украине. По словам политика, никто не может говорить украинцам, на каких условиях надо завершать конфликт.
Об этом Петер Мадьяр заявил во время пресс-конференции.
Смотрите также Для Венгрии это "Майдан": экономист сказал, могут ли в стране произойти быстрые радикальные изменения
Что сказал Мадьяр о войне в Украине?
Петер Мадьяр отметил, что в интересах Венгрии иметь хорошие отношения со всеми соседями.
Поэтому будущий венгерский премьер готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Например, это может произойти на полях Европейского совета.
Также Мадьяр высказался об окончании войны в Украине.
Никто не может говорить украинцам, на каких условиях их надо завершать войну,
– сказал Мадьяр.
Политик также отметил, что Венгрия окружена венграми. Он признал, что в Украине живет много венгров и расположены исторические города с венграми, поэтому в первоочередных интересах – урегулировать спорные вопросы.
По словам Мадьяра, он также хотел бы урегулировать вопрос о языковом законе, который касается интересов венгерского меньшинства в Украине.
"Это не такая уж большая просьба – чтобы венгры, которые там живут, могли пользоваться своим родным языком", – заявил лидер партии "Тиса".