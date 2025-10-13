Лекорню после своего переназначения объявил новый состав правительства Франции
- Премьер Франции Себастьен Лекорню во второй раз объявил новый состав правительства, основной задачей которого является принятие бюджета до конца 2025 года.
- Новое правительство включает политиков из первого состава, в частности министров Жеральда Дарманена, Амели де Моншален, Жана-Ноэля Барро, и новоназначенных, таких как министр экономики Ролан Лескюр и министр внутренних дел Лоран Нуньес.
После своей кратковременной отставки Себастьен Лекорню представил состав нового правительства. Основной задачей команды является принятие государственного бюджета до конца 2025 года.
Вечером 12 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил уже второй состав нового правительства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что известно о новом составе французского правительства?
Новое правительство объединяет госслужащих и политиков, в частности тех, кто входил в списки первого состава, предложенного Лекорню.
Среди членов правительства – министр юстиции Жеральд Дарманен, министр бюджета Амели де Моншален и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро – центристские деятели, которые занимают свои должности с начала года.
В команде присутствует союзник президента Эммануэля Макрона Ролан Лескюр. Его назначили министром экономики и финансов. Главной и непростой задачей для французского правительства, в частности для Лескюра, является принятие бюджета на следующий год.
Ожидается, что премьер Лекорню представит бюджет на 2026 год 13 октября.
Также в состав нового правительства вошла консерватор Катрин Вотрен. Ранее она занимала должность министра здравоохранения и труда в правительстве Франсуа Байру, и сейчас стала новым министром обороны.
Консерваторки Анни Женевар и Рашида Дати продолжат занимать должности министров сельского хозяйства и культуры. В то же время Дати планирует баллотироваться на пост мэра Парижа уже в следующем году.
В партии "Республиканцы" уже сообщили, что вступление этих трех консерваторок в новое правительство приводит к их исключению из рядов партии.
Министром внутренних дел стал начальник полиции Парижа Лоран Нуньес. Он заменил лидера консерваторов Бруно Ретайлло, которому не было места в новом правительстве.
Бывший глава французской госкомпании SNCF Жан-Пьер Фаранду займет должность министра труда.
В своей заметке премьер-министр поблагодарил всех, кто добровольно посвятил себя этому правительству и отложил свои личные и партийные интересы.
Важно только одно: интересы страны,
– добавил он.
Какие прогнозы на будущее правительства Лекорню?
Однако будущее нового правительства выглядит крайне неопределенным. Ведь ультраправая партия "Национальное объединение" и леворадикальная "Франция непокоренная", которые вместе составляют треть мест в парламенте, уже объявили, что будут голосовать за его отставку.
Социалистическая партия, чья поддержка является решающей для Лекорню, отметила, что будет определяться относительно его отставки в зависимости от конкретных инициатив премьера, в частности возможного приостановления спорной пенсионной реформы, принятой ранее Макроном.
Что известно об отставке премьера Лекорню?
Себастьян Лекорню подал в отставку после менее чем месяца пребывания в должности из-за критики его нового правительства.
10 октября президент Франции переназначил Себастьяна Лекорню премьер-министром.
После назначения Лекорню в сентябре французы негативно его восприняли, что повлекло протесты под лозунгом "Блокируем все".