Вечером 12 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил уже второй состав нового правительства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Читайте также Во Франции новый премьер-министр, им стал Себастьян Лекорню

Что известно о новом составе французского правительства?

Новое правительство объединяет госслужащих и политиков, в частности тех, кто входил в списки первого состава, предложенного Лекорню.

Среди членов правительства – министр юстиции Жеральд Дарманен, министр бюджета Амели де Моншален и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро – центристские деятели, которые занимают свои должности с начала года.

В команде присутствует союзник президента Эммануэля Макрона Ролан Лескюр. Его назначили министром экономики и финансов. Главной и непростой задачей для французского правительства, в частности для Лескюра, является принятие бюджета на следующий год.

Ожидается, что премьер Лекорню представит бюджет на 2026 год 13 октября.

Также в состав нового правительства вошла консерватор Катрин Вотрен. Ранее она занимала должность министра здравоохранения и труда в правительстве Франсуа Байру, и сейчас стала новым министром обороны.

Консерваторки Анни Женевар и Рашида Дати продолжат занимать должности министров сельского хозяйства и культуры. В то же время Дати планирует баллотироваться на пост мэра Парижа уже в следующем году.

В партии "Республиканцы" уже сообщили, что вступление этих трех консерваторок в новое правительство приводит к их исключению из рядов партии.

Министром внутренних дел стал начальник полиции Парижа Лоран Нуньес. Он заменил лидера консерваторов Бруно Ретайлло, которому не было места в новом правительстве.

Бывший глава французской госкомпании SNCF Жан-Пьер Фаранду займет должность министра труда.

В своей заметке премьер-министр поблагодарил всех, кто добровольно посвятил себя этому правительству и отложил свои личные и партийные интересы.

Важно только одно: интересы страны,

– добавил он.

Un gouvernement de mission est nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l'année.



Je remercie les femmes et les hommes qui s'engagent dans ce gouvernement en toute liberté au-delà des intérêts personnels et partisans.



Une seule chose compte : l'intérêt du pays. - Sébastien Lecornu (@SebLecornu) 12 октября, 2025

Какие прогнозы на будущее правительства Лекорню?

Однако будущее нового правительства выглядит крайне неопределенным. Ведь ультраправая партия "Национальное объединение" и леворадикальная "Франция непокоренная", которые вместе составляют треть мест в парламенте, уже объявили, что будут голосовать за его отставку.

Социалистическая партия, чья поддержка является решающей для Лекорню, отметила, что будет определяться относительно его отставки в зависимости от конкретных инициатив премьера, в частности возможного приостановления спорной пенсионной реформы, принятой ранее Макроном.

Что известно об отставке премьера Лекорню?