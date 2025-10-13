Ввечері 12 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив вже другий склад нового уряду. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Що відомо про новий склад французького уряду?

Новий уряд об'єднує держслужбовців і політиків, зокрема тих, хто входив до списків першого складу, запропонованого Лекорню.

Серед членів уряду – міністр юстиції Жеральд Дарманен, міністр бюджету Амелі де Моншален та міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро – центристські діячі, які займають свої посади з початку року.

В команді присутній союзник президента Еммануеля Макрона Ролан Лескюр. Його призначили міністром економіки та фінансів. Головною та непростою задачею для французького уряду, зокрема для Лескюра, є ухвалення бюджету на наступний рік.

Очікується, що прем'єр Лекорню представить бюджет на 2026 рік 13 жовтня.

Також до складу нового уряду увійшла консерваторка Катрін Вотрен. Раніше вона обіймала посаду міністра охорони здоров'я і праці в уряді Франсуа Байру, та наразі стала новою міністеркою оборони.

Консерваторки Анні Женевар та Рашіда Даті продовжать обіймати посади міністрів сільського господарства і культури. Водночас Даті планує балотуватись на посаду мера Парижа вже наступного року.

У партії "Республіканці" вже повідомили, що вступ цих трьох консерваторок до нового уряду призводить до їхнього виключення з лав партії.

Міністром внутрішніх справ став начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс. Він замінив лідера консерваторів Бруно Ретайлло, якому не було місця в новому уряді.

Колишній очільник французької держкомпанії SNCF Жан-П'єр Фаранду обійме посаду міністра праці.

У своєму дописі прем'єр-міністр подякував усім, хто добровільно присвятив себе цьому уряду та відклав свої особисті та партійні інтереси.

Важливо лише одне: інтереси країни,

– додав він.

Un gouvernement de mission est nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l’année.



Je remercie les femmes et les hommes qui s'engagent dans ce gouvernement en toute liberté au-delà des intérêts personnels et partisans.



Une seule chose compte : l’intérêt du pays. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 12, 2025

Які прогнози на майбутнє уряду Лекорню?

Однак майбутнє нового уряду виглядає вкрай невизначеним. Адже ультраправа партія "Національне об'єднання" та ліворадикальна "Франція нескорена", які разом становлять третину місць у парламенті, вже оголосили, що голосуватимуть за його відставку.

Соціалістична партія, чия підтримка є вирішальною для Лекорню, зазначила, що визначатиметься щодо його відставки залежно від конкретних ініціатив прем'єра, зокрема можливого призупинення спірної пенсійної реформи, ухваленої раніше Макроном.

Що відомо про відставку прем’єра Лекорню?