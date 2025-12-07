Координація ведеться також із прем’єром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це повідомляє 24 Канал з посилнням на пост французького президента у мережі Х.

Що Макрон повідомив Зеленському?

Париж заявив про готовність взаємодіяти з усіма сторонами конфлікту, щоб виробити ефективні механізми деескалації та встановлення припинення вогню. Макрон поінформував Зеленського про результати своїх зовнішньополітичних контактів, зокрема про зустрічі в Китаї, наголосивши на готовності країни до конструктивної взаємодії для стабілізації ситуації.

Французький президент також нагадав, що в понеділок, 8 грудня, у Лондоні має відбутися зустріч за участю Зеленського, Стармера та Мерца. Франція вважає участь європейських держав ключовим фактором у досягненні справедливого і стійкого рішення, спрямованого на припинення військових дій і відновлення миру

Окремо Макрон засудив чергові нічні атаки Росії по українських містах, висловив підтримку українцям і підтвердив, що Франція й надалі братиме участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на гарантування безпеки та стабільності в регіоні.

Зеленський поїде в Лондон