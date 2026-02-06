Угроза для "теневого флота": от чего будут зависеть новые санкции США против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие американские санкции против России зависят от хода переговоров, направленных на завершение войны в Украине.

Об этом говорится в материале Reuters.

Введут ли США новые санкции?

Скотт Бессент, который участвовал в переговорах с российскими чиновниками вместе со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майами, отметил, что рассматривает возможность введения новых санкций против так называемого "теневого флота" России.

На этот шаг Трамп не решался с момента возвращения в должность в январе 2025 года.

Я приму это во внимание. Посмотрим, как будут развиваться мирные переговоры,

– сказал он.

Он также заявил, что санкции администрации Трампа против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" помогли привлечь Россию к переговорному процессу.

Напомним, конце октября 2025 года американский Минфин ввел санкции против российской нефтяной сферы санкции против российской нефтяной сферы, в частности ограничения против "Роснефти" и "Лукойла". Тогда Бессент заявил, что США будут продолжать такие ограничения при необходимости.

В санкционные списки также внесли российские дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла". Всего речь идет о 31 предприятии, среди которых Куйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы и другие.

Как прошли мирные переговоры?