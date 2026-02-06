Угроза для "теневого флота": от чего будут зависеть новые санкции США против России
- Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции против России зависят от хода мирных переговоров по Украине.
- В частности, рассматривается возможность введения санкций против "теневого флота" России.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие американские санкции против России зависят от хода переговоров, направленных на завершение войны в Украине.
Об этом говорится в материале Reuters.
Введут ли США новые санкции?
Скотт Бессент, который участвовал в переговорах с российскими чиновниками вместе со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майами, отметил, что рассматривает возможность введения новых санкций против так называемого "теневого флота" России.
На этот шаг Трамп не решался с момента возвращения в должность в январе 2025 года.
Я приму это во внимание. Посмотрим, как будут развиваться мирные переговоры,
– сказал он.
Он также заявил, что санкции администрации Трампа против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" помогли привлечь Россию к переговорному процессу.
Напомним, конце октября 2025 года американский Минфин ввел санкции против российской нефтяной сферы санкции против российской нефтяной сферы, в частности ограничения против "Роснефти" и "Лукойла". Тогда Бессент заявил, что США будут продолжать такие ограничения при необходимости.
В санкционные списки также внесли российские дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла". Всего речь идет о 31 предприятии, среди которых Куйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы и другие.
Как прошли мирные переговоры?
В Абу-Даби 4 – 5 февраля состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Секретарь СНБО Рустем Умеров и спецпредставитель США Стив Уиткофф назвали переговоры "конструктивными".
Известно также, что в ходе встреч Украина и Россия при посредничестве США договорились об обмене 314 пленными.
5 февраля президент Зеленский получил предварительный доклад по встречам, а новый раунд переговоров планируют провести, вероятно, в Америке.