Трампа заподозрили в манипуляциях с фондовым рынком, может начаться расследование, – Time

В США могут начать расследование в отношении Дональда Трампа. Сенатор Адам Шифф призвал проверить, может ли он быть причастен к инсайдерской торговле или манипуляциям на фондовом рынке.

Это произошло после стремительного роста цен на акции, как только Трамп заявил о временной приостановке новых тарифов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Трампа подозревают в манипуляциях на фондовом рынке

Шифф отметил, что сделает все, чтобы выяснить, не причастен ли Трамп к каким-либо манипуляциям на фондовом рынке.

Семейные монеты-мемы и все остальное не выходит за пределы внутренней торговли или обогащения. Надеюсь, вскоре узнаю об этом,

– сказал демократ.

Заявление Шиффа было сделано вскоре после того, как в среду, 9 апреля, индекс S&P 500 поднялся более чем на 9%.

Справочно. S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, которые имеют наибольшую капитализацию.

"ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!!!", – написал Трамп через несколько минут после открытия рынка в среду вместе с буквами "DJT", что означает как его инициалы, так и тикер его медиакомпании.

Фактически, Шифф стал первым сенатором, который открыто призвал Конгресс провести расследование возможной инсайдерской торговли администрацией Трампа.

"Это замечательный вопрос. Он, безусловно, должен был многое получить. Я об этом не думала", – одновременно заметила сенатор Тина Смит из Миннесоты на вопрос, следует ли расследовать это дело в отношении Трампа.