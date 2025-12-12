"Два злодея – одна цель": на обложке Der Spiegel изобразили Трампа и Путина

В авторском материале Der Spiegel, вынесенном на обложку с иллюстрацией с мрачным портретом Путина, который кромсает Европу при поддержке Дональда Трампа, авторы заявляют: президент США демонстрирует пренебрежение к Европе. Однако та не способна выработать общий ответ на действия этого тандема.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

Европа начинает понимать, что Трамп не любит ее

По публичным заявлениям, европейские лидеры поддерживают усилия Вашингтона. Во время встречи с Владимиром Зеленским в Париже Эммануэль Макрон выразил приветствие работе американской администрации. Впрочем, как отмечает Der Spiegel, в частных разговорах их оценки резко контрастируют: Трампа и его команду там рассматривают не как партнеров, а как оппонентов, которые проявляют большую приверженность к Кремлю, чем к союзникам по ЕС.



Обложка Der Spiegel называет Трампа и Путина "злодеями" / Фото Der Spiegel

Опубликованная стратегия национальной безопасности США, на которую ссылается издание, фактически объявляет отход от принципов, которых Вашингтон придерживался после завершения Второй мировой войны. Документ продвигает политику национального эгоизма и скепсис в отношении международных институтов – ООН, Всемирного банка и НАТО. В тексте Европа описывается в терминах упадка и неэффективности, от "дисфункциональной" до "мертвой". Сам Трамп в выступлении в ООН характеризует страны ЕС как такие, что "катятся в ад".

Несмотря на попытки придать риторике более мягкий тон – в частности, раздел о Европе в стратегическом документе называется "Содействие величию Европы" – речь идет фактически об официальной поддержке правопопулистских сил в государствах ЕС. В разделе применена формулировка "культивирование сопротивления", что вызвало резкую реакцию в европейских столицах.

Трамп считает Европу врагом, а НАТО – обузой

Зависимость Европы от Соединенных Штатов остается ключевым фактором. США обеспечивают примерно половину оборонных возможностей НАТО, и американская сторона требует, чтобы к 2027 году европейские партнеры взяли на себя полноценную ответственность за оборону континента. По оценке Der Spiegel, в случае невыполнения этого требования Пентагон готов отказаться от совместного планирования обороны, что поставило бы под угрозу саму модель альянса.

Наиболее демонстративно пренебрежительное отношение к Европе проявляется в переговорах по Украине. Их ведут не руководители Государственного департамента, а специальные посланники и приближенные к Трампу бизнесмены – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, который не занимает никакой официальной должности. Издание отмечает, что они убеждены в возможности склонить Кремль к соглашению через экономические стимулы. По данным Wall Street Journal, представитель Путина Кирилл Дмитриев посещал резиденцию Виткоффа во Флориде, где обсуждались коммерческие проекты, включая освоение арктических ресурсов. Говорят, что Дмитриев даже предложил запустить совместную миссию на Марс, как только будет восстановлен мир в Украине.

Путин водит Трампа за нос

Если бы Путин руководствовался деньгами, он никогда бы не начал дорогую и кровопролитную войну, которая в значительной степени отрезала российскую экономику от западного рынка. Более того, экономические надежды, вероятно, преувеличены: эксперт по России Александр Габуев из Центра "Россия-Евразия" Карнеги в Берлине говорит: "Даже в лучшие времена российско-американского сотрудничества - в 2011 году - двусторонняя торговля составляла всего 30 миллиардов долларов. С Китаем в прошлом году она достигла 245 миллиардов долларов. Экономики России и США не очень хорошо дополняют друг друга".

Несмотря на это, переговоры со стороны США фактически сконцентрированы в руках Виткоффа, который уже шесть раз посещал Москву. Европейцев не информируют о содержании консультаций, всю информацию они получили от Рустема Умерова.

По данным издания, Трамп настаивает на достижении соглашения с Россией до Рождества после того, как предыдущий дедлайн на День благодарения был нереалистичен. Издание отмечает, что целью Вашингтона становится достижение дипломатическим путем того, чего Россия не получила военными методами.

На фоне этого главным бенефициаром конфликта внутри Запада становится Кремль. Путин получает возможность вести диалог с Вашингтоном без участия Европы и фактически на равных условиях. Более того, ключевые положения новой американской стратегии безопасности, как отмечает Der Spiegel, перекликаются с мировоззрением Кремля.

Европа, по оценке издания, может сохранить свою субъектность только при условии усиления оборонных возможностей и уменьшения зависимости от США. Однако большинство правительств ЕС остерегаются открытой конфронтации с Вашингтоном, что только усиливает уязвимость континента. Вместе с тем, без союзников в Европе Соединенные Штаты в долгосрочной перспективе также не смогут удержать глобальные позиции.

