"Два лиходії – одна мета": на обкладинці Der Spiegel зобразили Трампа та Путіна

В авторському матеріалі Der Spiegel, винесеному на обкладинку з ілюстрацією з похмурим портретом Путіна, який шматує Європу за підтримки Дональда Трампа, автори заявляють: президент США демонструє зневагу до Європи. Однак та не здатна виробити спільну відповідь на дії цього тандему.

Стаття описує поглиблення політичної кризи та відсутність єдиного підходу європейських урядів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Der Spiegel.

Європа починає розуміти, що Трамп не любить її

За публічними заявами, європейські лідери підтримують зусилля Вашингтона. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі Еммануель Макрон висловив вітання роботі американської адміністрації. Втім, як зазначає Der Spiegel, у приватних розмовах їхні оцінки різко контрастують: Трампа і його команду там розглядають не як партнерів, а як опонентів, які виявляють більшу прихильність до Кремля, ніж до союзників по ЄС.



Обкладинка Der Spiegel називає Трампа і Путіна "лиходіями" / Фото Der Spiegel

Опублікована стратегія національної безпеки США, на яку посилається видання, фактично оголошує відхід від принципів, яких Вашингтон дотримувався після завершення Другої світової війни. Документ просуває політику національного егоїзму та скепсис щодо міжнародних інституцій – ООН, Світового банку та НАТО. У тексті Європа описується в термінах занепаду та неефективності, від "дисфункціональної" до "мертвої". Сам Трамп у виступі в ООН характеризує країни ЄС як такі, що "котяться в пекло".

Попри спроби надати риториці м’якшого тону – зокрема, розділ про Європу у стратегічному документі має назву "Сприяння величі Європи" – йдеться фактично про офіційну підтримку правопопулістських сил у державах ЄС. У розділі застосовано формулювання "культивування опору", що викликало різку реакцію в європейських столицях.

Трамп вважає Європу ворогом, а НАТО – тягарем

Залежність Європи від Сполучених Штатів залишається ключовим фактором. США забезпечують приблизно половину оборонних можливостей НАТО, і американська сторона вимагає, щоб до 2027 року європейські партнери взяли на себе повноцінну відповідальність за оборону континенту. За оцінкою Der Spiegel, у разі невиконання цієї вимоги Пентагон готовий відмовитися від спільного планування оборони, що поставило б під загрозу саму модель альянсу.

Найбільш демонстративно зневажливе ставлення до Європи проявляється у переговорах щодо України. Їх ведуть не керівники Державного департаменту, а спеціальні посланці та наближені до Трампа бізнесмени – Стів Віткофф і Джаред Кушнер, який не обіймає жодної офіційної посади. Видання зазначає, що вони переконані в можливості схилити Кремль до угоди через економічні стимули. За даними Wall Street Journal, представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідував резиденцію Віткоффа у Флориді, де обговорювалися комерційні проєкти, включно з освоєнням арктичних ресурсів. Кажуть, що Дмитрієв навіть запропонував запустити спільну місію на Марс, щойно буде відновлено мир в Україні.

Путін водить Трампа за ніс

Якби Путін керувався грошима, він ніколи б не розпочав дорогу і кровопролитну війну, яка значною мірою відрізала російську економіку від західного ринку. Ба більше, економічні сподівання, ймовірно, перебільшені: експерт з Росії Олександр Габуєв із Центру "Росія-Євразія" Карнегі в Берліні каже: "Навіть у найкращі часи російсько-американського співробітництва — 2011 року — двостороння торгівля становила всього 30 мільярдів доларів. З Китаєм минулого року вона сягнула 245 мільярдів доларів. Економіки Росії та США не дуже добре доповнюють одна одну".

Попри це, переговори з боку США фактично сконцентровані в руках Віткоффа, який вже шість разів відвідував Москву. Європейців не інформують про зміст консультацій, всю інформацію вони отримали від Рустема Умерова.

За даними видання, Трамп наполягає на досягненні угоди з Росією до Різдва після того, як попередній дедлайн на День подяки був нереалістичний. Видання зазначає, що метою Вашингтона стає досягнення дипломатичним шляхом того, чого Росія не отримала військовими методами.

На тлі цього головним бенефіціаром конфлікту всередині Заходу стає Кремль. Путін отримує можливість вести діалог з Вашингтоном без участі Європи й фактично на рівних умовах. Більше того, ключові положення нової американської стратегії безпеки, як наголошує Der Spiegel, перегукуються зі світоглядом Кремля.

Європа, за оцінкою видання, може зберегти свою суб’єктність лише за умови посилення оборонних можливостей та зменшення залежності від США. Однак більшість урядів ЄС остерігаються відкритої конфронтації з Вашингтоном, що лише посилює вразливість континенту. Разом з тим, без союзників у Європі Сполучені Штати у довгостроковій перспективі також не зможуть утримати глобальні позиції.

