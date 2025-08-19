18 августа в Белом доме во время встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских союзников обсуждался, в частности, территориальный вопрос.

По словам Владимира Зеленского, и украинская, и американская делегации подготовили карты Украины с обозначением оккупированных территорий. Глава государства заявил, что долго рассказывал Трампу о том, что именно удалось захватить россиянам и сколько времени и потерь у них на это ушло, передает 24 Канал.

Как Трампа убеждали не сдавать Путину Донбасс?

Как пишет Wall Street Journal, к обсуждению территориального вопроса присоединились и западные лидеры. Они пытались объяснить Дональду Трампу, в чем опасность передачи Донбасса под контроль России.

Так, президент Финляндии Александр Стубб назвал города Краматорск и Славянск "бастионом против гуннов". Это сравнение поразило Трампа.

Чтобы проиллюстрировать неприемлемый масштаб уступки, которую американец ожидает от Украины, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил Донбасс с Флоридой. Он сказал, что "требование России отказаться от части Донбасса – это одинаково, чтобы требовать, чтобы США отказались от Флориды".

Что известно об идее передачи Донбасса России?