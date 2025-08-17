Во время саммита на Аляске 15 августа Владимир Путин озвучил Дональду Трампу свои требования по урегулированию войны в Украине. Одно из условий российского диктатора – вывод ВСУ со всей территории Донецкой и Луганской областей.

Путинское предложение президент США передал Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Глава нашего государства в очередной раз отверг идею уступок по Донбассу, передает 24 Канал.

Как Трамп отреагирует на отказ Зеленского уступать Донбасс?

В интервью для Суспильного бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер признался, что не знает, какой будет реакция Трампа на четкую позицию Зеленского в территориальном вопросе. Дипломат предположил, что президент США раздражен и Россией, и Украиной.

Дональд Трамп не понимает, насколько трудно осуществить "обмен территориями". Для него нет разницы между понятиями "оккупированная Россией территория" и "признанная российская территория". Однако для международного права и Украины она существенна.

Признать успех агрессии – это путь к катастрофе и будущим войнам: Путин получит одно и пойдет за другим,

– подчеркнул Волкер.

Напомним, что ранее Дональд Трамп уже раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от "обмен территориями". Президенту США не понравилось то, что президент Украины нуждается для изменений границ государства в конституционном одобрении.