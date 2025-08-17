Известно, что во время саммита на Аляске глава Кремля озвучил Дональду Трампу свои требования для прекращения войны в Украине. Они предусматривают вывод ВСУ с Донбасса, запрет на вступление в НАТО, предоставление русскому языку статуса официального и т.д., передает 24 Канал.

Что заявили страны Северной Европы и Балтии?

16 августа страны Северной Европы и Балтии опубликовали совместное заявление, в котором выразили непоколебимую поддержку Украине и предостерегли президента США от ложного представления о намерениях Путина.

Они напомнили, что российскому диктатору нельзя доверять. Именно Россия ответственна за нарушение международного права. "Коренная" причина войны в Украине – агрессия и имперские амбиции Кремля.

Государства отметили, что не должно быть принято никаких решений об Украине у нее за спиной. Мирное соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Киева. Оно не должно содержать ограничения по ВСУ и их сотрудничества с другими странами, а также запрет на вступление Украины в ЕС и НАТО.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США участвовать в гарантиях безопасности", – заявили лидеры Восьми стран Северной и Балтийской группы.