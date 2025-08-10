Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст ни одного метра своей земли оккупантам. Это был его ответ на слова Дональда Трампа, который предположил, что мирное соглашение с Россией может включать "обмен территориями".

Любые решения, принятые против Украины – "мертвые", они не принесут мир, подчеркнул Зеленский. Его категорический отказ рискует вызвать недовольство Трампа, который стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Россией даже при условиях, которые могут быть невыгодными для Киева, передает 24 Канал.

Смотрите также Ничего об Украине не должно решаться без Украины, – Зеленский

Почему мирный план Трампа по Украине неудачный?

Россия давно требует, чтобы Украина отказалась от Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

Сдача оккупантам всей Луганщины и Донетчины создала бы для Украины множество проблем. Это означало бы потерю региона с городами и промышленными центрами, которые россияне могли бы использовать как плацдарм для нового наступления.

Кроме того, Украина вынуждена была бы оставить главную укрепленную линию обороны на севере Донецкой области, простирающуюся между Славянском и Константиновкой, и которая до сих пор выдерживала российские атаки.

Обмен территориями – это не мир, а передышка для врага перед новым наступлением. Мы не торгуем кровью и могилами нашего народа,

– заявил офицер 72-й бригады ВСУ с позывным "Барбаросса".

Киев также столкнулся бы с необходимостью эвакуировать около 200 тысяч гражданских, которые до сих пор живут на подконтрольных Украине территориях Донетчины, тогда как те, кто остался бы, рисковали бы подвергнуться репрессиям от российских оккупационных сил.

Предложение Трампа отдать часть территории ради мира – идея, которую его администрация озвучивала и раньше, но никогда так открыто не поддерживала, – вызвала острую реакцию среди многих украинцев.

Если президент Зеленский согласится на обмен территориями, это может вызвать политический скандал внутри страны. По данным последнего опроса Киевского международного института социологии, более трех четвертей украинцев выступают против передачи территорий под контролем Украины России.

Украинский политолог Николай Давидюк отметил, что Зеленский и его команда сейчас ищут способы избежать отстранения от переговоров, в частности через мобилизацию европейских союзников и продвижение собственных условий и структуры мирных переговоров.

Но подход Киева к формату мирного соглашения противоречит видению Москвы. Украина настаивает, чтобы сначала было прекращение огня, а уже потом – обсуждение условий мира, включая территориальные вопросы.

Россия же требует начать переговоры без предварительного перемирия и обсуждать "коренные причины" войны. Среди этих причин – само существование Украины как полностью независимого и суверенного государства, ориентированного на Запад.

Учитывая то, что Трамп согласился на мирные переговоры в Аляске в следующую пятницу, сейчас преимущество, похоже, на стороне Москвы.

Это об умиротворении и о признании того, что агрессор прав – что он получит все, чего захочет. Таким образом войну закончить невозможно,

– заявила украинский политолог Екатерина Зарембо, которая сейчас служит медицинским волонтером на фронте.