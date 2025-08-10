Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть жодного метра своєї землі окупантам. Це була його відповідь на слова Дональда Трампа, який припустив, що мирна угода з Росією може включати "обмін територіями".

Будь-які рішення, ухвалені проти України – "мертві", вони не принесуть мир, наголосив Зеленський. Його категорична відмова ризикує викликати невдоволення Трампа, який прагне укласти мирну угоду між Україною та Росією навіть за умов, що можуть бути невигідними для Києва, передає 24 Канал.

Чому мирний план Трампа щодо України невдалий?

Росія давно вимагає, щоб Україна відмовилася від Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

Здача окупантам усієї Луганщини та Донеччини створила б для України безліч проблем. Це означало б втрату регіону з містами та промисловими центрами, які росіяни могли б використати як плацдарм для нового наступу.

Крім того, Україна змушена була б залишити головну укріплену лінію оборони на півночі Донецької області, що простягається між Слов'янськом та Костянтинівкою, і яка досі витримувала російські атаки.

Обмін територіями – це не мир, а перепочинок для ворога перед новим наступом. Ми не торгуємо кров'ю та могилами нашого народу,

– заявив офіцер 72-ї бригади ЗСУ з позивним "Барбаросса".

Київ також зіткнувся б із необхідністю евакуювати близько 200 тисяч цивільних, які досі живуть на підконтрольних Україні територіях Донеччини, тоді як ті, хто залишився б, ризикували б зазнати репресій від російських окупаційних сил.

Пропозиція Трампа віддати частину території заради миру – ідея, яку його адміністрація озвучувала й раніше, але ніколи так відкрито не підтримувала, – викликала гостру реакцію серед багатьох українців.

Якщо президент Зеленський погодиться на обмін територіями, це може спричинити політичний скандал всередині країни. За даними останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології, понад три чверті українців виступають проти передачі територій під контролем України Росії.

Український політолог Микола Давидюк зазначив, що Зеленський і його команда зараз шукають способи уникнути усунення від переговорів, зокрема через мобілізацію європейських союзників та просування власних умов і структури мирних перемовин.

Але підхід Києва до формату мирної угоди суперечить баченню Москви. Україна наполягає, аби спершу було припинення вогню, а вже потім – обговорення умов миру, включно з територіальними питаннями.

Росія же вимагає почати переговори без попереднього перемир'я та обговорювати "корінні причини" війни. Серед цих причин – саме існування України як повністю незалежної та суверенної держави, орієнтованої на Захід.

З огляду на те, що Трамп погодився на мирні переговори в Алясці наступної п'ятниці, наразі перевага, схоже, на боці Москви.

Це про умиротворення і про визнання того, що агресор правий – що він отримає все, чого захоче. Таким чином війну закінчити неможливо,

– заявила українська політологиня Катерина Зарембо, яка нині служить медичною волонтеркою на фронті.