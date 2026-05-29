Россия готовит нападение на Европу и НАТО: к чему готовят Лукашенко и есть ли угроза из Беларуси

После нескольких месяцев относительного затишья Беларусь снова возвращается в центр украинской повестки дня. И дело не только в очередных заявлениях Александра Лукашенко или российских учениях на территории Беларуси. Киев все чаще говорит о северном направлении как о потенциальном факторе новой эскалации – несмотря на то, что реального накопления войск там пока никто не фиксирует.

24 Канал проанализировал ход обострения между Украиной и Беларусью, чтобы определить, какие реальные угрозы существуют для Украины и Европы, а также готов ли Лукашенко действительно присоединиться к войне. При этом белорусский аналитик и политолог Игар Тышкевич раскрыл нам более широкий сценарий того, почему тема угрозы со стороны Беларуси могла вдруг снова стать актуальной.

Насколько угроза реальна: готовится ли Лукашенко вступить в войну против Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет аж 5 потенциальных сценариев вовлечения Беларуси в войну. При этом вероятно, что атака планируется не только на одну из украинских приграничных областей. Через территорию Беларуси россияне могут напасть, в частности, и на одну из стран-членов НАТО – то есть Литву, Латвию или Польшу.

В дополнение, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что украинская армия усиливает северное направление из-за активности российских военных и совместных учений Москвы и Минска.



Российский ракетный комплекс способный нести ядерное оружие проезжает по территории Беларуси / Скриншот из видео Минобороны РФ

При этом важно понимать, что Украина пока не говорит о неизбежном повторении февраля 2022 года. Скорее – о риске создания постоянной "зоны напряжения", то есть некоего буфера, о котором уже давно грезит Владимир Путин. Это заставило бы Украину постоянно держать дополнительные силы вдоль границы длиной более 1 тысячи километров.

Для этого бы вероятно пришлось ослабить группировку украинского войска на передовой, что также уменьшило бы давление на российскую армию. А ВС РФ тем временем переживает пожалуй худшие времена за последние несколько лет. Военные эксперты как в Украине, так и на Западе говорят о том, что ВСУ сегодня постепенно перехватывают инициативу на фронте, а российская армия на некоторых участках фронта даже вынуждена отступать.

Ощущается также серьезная нехватка человеческого ресурса у россиян. Украинские силы беспилотных систем, по разным оценкам, уничтожают около 35 тысяч российских солдат в месяц, что уже превышает набор новых добровольцев на контракты с ВС РФ.

Собственно, такая острая нехватка людей в ВС РФ даже немного успокаивает и в вопросе потенциальной атаки против Украины. То есть Россия не накапливает в Беларуси силы для нового наступления на Киев не из-за собственного нежелания его реализовать, а банально из-за того, что пока не способна собрать достаточно человеческого резерва для такой атаки.

И именно здесь белорусский диктатор Александр Лукашенко снова оказывается в своей уже традиционной для него роли. Человека, который одновременно угрожает, говорит о "подготовке к войне", но одновременно уверяет, что никакого нападения не планируется. С одной стороны, Минск проводит совместные ядерные учения с Россией и позволяет использовать свою территорию для российской военной инфраструктуры. С другой – сам Лукашенко заявляет, что не хочет втягивать Беларусь в войну и даже предлагает Зеленскому встречу.

И Украине такие "заверения" со стороны Лукашенко уже давно знакомы. В 2022 году, прямо накануне полномасштабного вторжения России, белорусский министр обороны Виктор Хренин лично уверял экс-главу Минобороны Украины Алексея Резникова в том, что никакого нападения с территории Беларуси никогда не будет. Уже через несколько дней российские колонны двинулись на Киев.

Фактически же Беларусь сегодня выглядит некой зоной нестабильности и непредсказуемости. В то же время, сам Лукашенко, похоже, абсолютно не стремится втягиваться в войну против Украины. Командующий СБС Роберт Бровди даже определил 500 целей на территории Беларуси, которые легко могут быть уничтожены, если белорусский диктатор примет соответствующее решение.

Однако экономическое и политическое давление со стороны Путина так же может стать слишком болезненным для Лукашенко, и он будет вынужден присоединиться к очередной российской авантюре. Вероятно, даже решившись даже на прямую атаку против Европы.

Европа под угрозой: почему Путин может решиться атаковать НАТО?

Если в 2022 году Беларусь была прежде всего проблемой Украины, то в 2026-м все больше европейских столиц начинают смотреть на нее как на потенциальный фактор опасности уже непосредственно для НАТО. Особенно встревожены страны Балтии, которые уже сейчас активно укрепляют свои границы.

В частности, Латвия продолжает активно укреплять свою границу с Беларусью, а командование НАТО обещает развернуть "силы быстрого реагирования", которые будут задействованы в случае прямой атаки против Балтии.



Латвия устанавливает на границе с Беларусью так называемые "зубы дракона" / Фото Getty Images

Казалось бы, что основную тревогу должны были бы вызвать совместные российско-белорусские военные учения, ведь там даже разыгрывался сценарий применения ядерного оружия. Впрочем, эта ядерная бравада со стороны Кремля, повторена уже в двадцатый раз, пугает не настолько сильно, как потенциальный воздушный удар дальнобойными дронами или даже наземная атака против Альянса.

Москва все активнее тестирует границы дозволенного. Не так давно россияне пускали "Шахеды" прямо над территорией НАТО, в частности Польши. Ситуацию в конце проглотили, что только добавило россиянам уверенности в собственной безнаказанности.

Сегодня же Москва вообще прямо попала "Шахедом" в жилую многоэтажку на территории Румынии. В результате атаки были ранены два человека, но какой-то ощутимой реакции, кроме "грозного" сообщения со стороны Альянса, снова не последовало.

Впечатление, что само НАТО сегодня существенно ослаблено, добавляет также и президент США Дональд Трамп, который постепенно отдаляет Соединенные Штаты от союзников по Альянсу. Трамп распорядился переместить часть американских войск с территории Германии и постоянно угрожает вывести США из НАТО, как бы в ответ на то, что Европа не поддержала его "специальную военную операцию" против Ирана.

При этом такое "окно возможностей" с удобным для Кремля президентом США, который не слишком мотивирован защищать европейский континент, – может в ближайшее время закрыться. У Соединенных Штатах уже в ноябре пройдут промежуточные выборы – мидтермы. Зато рейтинги президента США и Республиканской партии сегодня существенно просели, следовательно политическая атмосфера в Вашингтоне может резко измениться. В таком случае полномочия Дональда Трампа частично будут ограничены, а внешняя политика США претерпит определенные изменения, в том числе в отношении России и ее действий.

В Кремле это видят и постепенно нагнетают ситуацию вокруг потенциальной атаки против Европы. Российская Государственная Дума даже приняла закон, который позволяет использовать армию РФ для "освобождения" российских граждан, заключенных на территории других стран. Объясняя необходимость такого закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо указал на "избирательность" именно европейского законодательства против россиян.

Параллельно российские чиновники и пропагандисты начали обвинять Балтию в "содействии" украинским ударам и пролетам дронов. Это очень знакомая для Кремля схема, когда сначала создается информационный шум об "угрозе", а потом он используется как оправдание для некоего "превентивного" удара.



Сувальский коридор на карте / Источник The Sun

В этом контексте упоминается Сувальский коридор – узкая полоса между Польшей и Литвой, которая отделяет Беларусь от российского Калининграда. Для НАТО это одна из самых уязвимых точек. Но для Кремля – постоянный инструмент психологического давления против Альянса.

И здесь важно понимать, что большинство западных аналитиков не считают реалистичным сценарий полномасштабного вторжения России в страны Балтии уже в ближайшее время. Даже несмотря на агрессивную риторику. Москва сейчас слишком завязла в войне против Украины, а прямой конфликт с НАТО означал бы совсем другой уровень рисков. Но это не значит, что угроза совсем отсутствует.

Гораздо более вероятны сценарии некой "контролируемой нестабильности", через пограничные провокации, кибератаки, диверсии, беспилотные налеты или масштабные учения вблизи Балтии. Все это позволяет Кремлю одновременно давить на НАТО и проверять скорость реакции Альянса без перехода границы большой войны.

Беларусь в этой конструкции становится критически важной. Именно ее территория дает России возможность создавать постоянное военное напряжение вдоль восточного фланга НАТО. Особенно после размещения российской ядерной инфраструктуры и совместных учений. При этом сам Александр Лукашенко до сих пор пытается удержать этот хрупкий баланс, пытаясь подыграть одновременно всем сторонам и выбить для себя особые условия в этой рискованной ситуации. Рискованной одновременно для всех – для Европы, Украины и самой Беларуси.

Украина стремится к большему: почему Киеву выгодно обострение отношений с Минском?

Пока в Украине и Европе снова обсуждают риск нового наступления с территории Беларуси, белорусский аналитик и политолог Игар Тышкевич предлагает посмотреть на ситуацию значительно шире. По его мнению, главная история сейчас – не столько о военном ударе, сколько о политическом и экономическом торге вокруг режима Лукашенко и самой Беларуси.

Минск в последние месяцы активно пытается выйти из международной изоляции, хотя бы частично. Речь идет не только о потенциальном смягчении санкций со стороны тех же Штатов, но и о значительно более долгоиграющих договоренностях, в частности о возвращении экспорта калийных удобрений транзитом через украинскую территорию и даже участие в экономических процессах вокруг будущего послевоенного восстановления Украины.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт То, что мы, допустим, сегодня имеем в формате: открыть свою территорию для транзита отдельных белорусских товаров – поляки поняли это раньше. Они решили, что если переговоры идут над их головой, нужно начинать свой собственный переговорный трек.

Именно здесь и начинается логика нынешнего обострения между Киевом и Минском. Тышкевич убежден, что Украина сейчас сознательно "поднимает ставки" на белорусском направлении. Главная цель этого нагнетания – не допустить сценария, при котором Лукашенко вернется к экономическому сотрудничеству с Западом без учета украинских интересов.

Тышкевич проводит прямую параллель с Польшей, которая в 2024 году резко усилила риторику в отношении Беларуси. Варшава заявляла о прямых угрозах, упоминала миграционное давление со стороны Беларуси, но одновременно с этим запускала собственный переговорный канал с Минском. В то же время Польша отдельно акцентировала внимание на угрозах для Сувальского коридора.



Польский пограничник во время патрулирования на границе с Беларусью / Фото AP

Тогда в Беларуси как раз проходили российско-белорусские учения "Запад-2025", так что на этом фоне сформулировать идею прямой угрозы наземного наступления со стороны Беларуси было очень просто.

Аналитик считает, что Киев сегодня действует по тому же алгоритму, когда сначала идет жесткая риторика, прямая демонстрация потенциальной угрозы и политическое давление, а уже потом возможны консультации непосредственно с руководством Беларуси.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт Украина же фактически ведет ту же политику, если можно так сказать, по тому же конспекту, который вела Польша год назад. Это повышение ставок для того, чтобы создать собственный переговорный трек, на котором уже с позиции силы можно артикулировать свои претензии к Минску.

В то же время это позволяет занять лучшую позицию и в общении с партнерами, в частности Соединенными Штатами, которые уже прямо побуждают Украину начать прямой диалог с Александром Лукашенко.

При этом угроза прямой атаки со стороны Беларуси или полноценное вовлечение Минска в войну против Украины сегодня представляется маловероятной. Подготовка к прямому вторжению потребовала бы недель, если не месяцев, в течение которых активно перебрасывалась бы техника и живая сила противника. Сегодня же такой активности не фиксируют даже украинские пограничники, а любая военная активность на белорусской территории была бы мгновенно замечена.

Игар Тышкевич независимый белорусский политический эксперт Если ты хочешь нападать – ты готовишь инфраструктуру. Если ты хочешь нападать – ты готовишь армию. Если ты хочешь нападать – ты готовишь общественное мнение. Нет ни первого, ни второго, ни третьего.

В то же время Игар Тышкевич замечает, что полностью отвергать такую возможность нельзя. Ведь даже если сам Александр Лукашенко действует в рамках простого прагматизма и банально пытается извлечь выгоду из текущей ситуации, полностью исключить вероятные провокации со стороны россиян невозможно.

Россия способна устроить "операцию под чужим флагом", когда россияне в белорусской или украинской форме обстреляют пограничный пункт, что в конечном итоге подорвет текущий переговорный процесс. Украина и Беларусь больше всего опасаются такого развития событий, ведь подобный инцидент легко поставит обе страны на грань войны.