В последнее время Россия накрыла Украину самыми масштабными авиаударами. Полурешительный Запад дает Владимиру Путину ощущение, что он может сходить с любым преступлением.

Об этом пишет 24 Канал. Мысли об эскалации ударов по Украине выразил Тобиас Бланкен в статье Die Welt.

Почему глава Кремля чувствует силу?

В ночь на 7 сентября Россия атаковала почти все области Украины боевыми дронами и крылатыми ракетами. Масштаб атаки перегрузил систему обороны, что имело смертельные последствия.

Автор материала подчеркнул, что Путин живет в мире вроде древних времен Фукидида: "Право может действовать только между равными по силе, а при неравных силах сильный делает, что хочет, а слабый терпит, что должен".

Он научился, что Запад реагирует полусерьезно, что даже "коалиция желающих" из 26 (!) стран имеет силу в основном только на бумаге, а не на поле боя. И что достаточно красивой улыбки на громких саммитах с Трампом, чтобы оставить их с красивыми картинками, но без реальных результатов для мира,

– написал Бланкен.

Автор подчеркнул, что Дональд Трамп показывает максимально напоказ беспомощность Запада, который сам себя раздирает в культурных войнах, вместо того чтобы остановить внешнего врага.

К примеру, президент США пригрозил в своей соцсети, что вскоре станет известно, почему Министерство обороны теперь называется "Министерством войны". Но не в адрес Москвы, а в отношении американского города Чикаго.

По мнению Бланкена, правильные слова нашел Фридрих Мерц. Немецкий канцлер заявил, что Путин "возможно, самый тяжкий военный преступник нашего времени". И добавил: "Так, как обращаются с военными преступниками: уступчивость здесь неуместна".

"Слова мало впечатляют Путина – теперь именно за Мерцом стоит задача наконец подкрепить их действиями", – подытожил автор.

