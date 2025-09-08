Останнім часом Росія накрила Україну наймасштабнішими авіаударами. Напіврішучий Захід дає Володимиру Путіну відчуття, що він може сходити з будь-яким злочином.

Про це пише 24 Канал. Думки щодо ескалації ударів по Україні висловив Тобіас Бланкен у статті Die Welt.

Чому очільник Кремля відчуває силу?

У ніч проти 7 вересня Росія атакувала майже всі області України бойовими дронами та крилатими ракетами. Масштаб атаки перевантажив систему оборони, що мало смертельні наслідки.

Автор матеріалу підкреслив, що Путін живе у світі на кшталт давніх часів Фукідіда: "Право може діяти лише між рівними за силою, а за нерівних сил сильний робить, що хоче, а слабкий терпить, що мусить".

Він навчився, що Захід реагує напівсерйозно, що навіть "коаліція охочих" із 26 (!) країн має силу здебільшого лише на папері, а не на полі бою. І що досить красивої усмішки на гучних самітах із Трампом, аби залишити їх із гарними картинками, але без реальних результатів для миру,

– написав Бланкен.

Автор підкреслив, що Дональд Трамп показує максимально напоказ безпорадність Заходу, який сам себе роздирає у культурних війнах, замість того щоб зупинити зовнішнього ворога.

До прикладу, президент США пригрозив у своїй соцмережі, що невдовзі стане відомо, чому Міністерство оборони тепер зветься "Міністерством війни". Але не на адресу Москви, а стосовно американського міста Чикаго.

На думку Бланкена, правильні слова знайшов Фрідріх Мерц. Німецький канцлер заявив, що Путін "можливо, найтяжчий воєнний злочинець нашого часу". І додав: "Так, як поводяться з воєнними злочинцями: поступливість тут недоречна".

"Слова мало вражають Путіна – тепер саме за Мерцом стоїть завдання нарешті підкріпити їх діями", – підсумував автор.

