У Трампа рассказали, каким видят конец войны России против Украины

Война России против Украины не закончится военной победой одной из сторон. Логическим завершением конфликта должна стать договоренность, достигнутая в результате переговоров.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью радиостанции 77 WABC.

Как в администрации Трампа видят завершение войны в Украине?

По словам госсекретаря, на данный момент мирного соглашения между Киевом и Москвой нет, но его необходимо достичь. Ведь война не приносит пользы ни одной из сторон конфликта.

Он отметил, что Россия не достигает поставленных целей, а продолжение боевых действий лишь приводит к новым потерям и разрушениям.

Рубио подчеркнул, что война, вероятно, не закончится сокрушительной победой Украины или России. Он считает, что стороны в конечном итоге должны прийти к соглашению по итогам переговоров.

В то же время американский чиновник признал, что во внешней политике логичный сценарий не всегда реализуется.

Отдельно он добавил, что президент США Дональд Трамп готов использовать возможности для преодоления разногласий между Украиной и Россией. В то же время госсекретарь уточнил, что сейчас Украина и Россия еще далеки от компромисса.

Рубио выразил надежду, что ситуация изменится и в конечном итоге война завершится переговорами и заключением мирного соглашения.

По его словам, чем быстрее удастся договориться, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений.

Напомним, 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По итогам переговоров президент Украины заявил, что лидер США заинтересован в завершении войны России против Украины и готов приложить для этого усилия.

Сам Трамп заявил, что российский диктатор якобы хочет завершить войну и готов к мирным переговорам.